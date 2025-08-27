Bajs je stigao na 40 lokacija: Pola sata vožnje je 50 centi, a aktivacija računa 10 eura

Pet stotina bicikala postavljeno je jučer na 40 stanica u širem centru, a do kraja listopada bit će ih 2000 na 180 lokacija po metropoli, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević na jučerašnjoj konferenciji za novinare na kojoj je u promet pustio Bajs, novi sustav javnih bicikala vrijedan 9,3 milijuna eura bez PDV-a.

Posao je na četiri godine dogovoren s tvrtkom Nextbike, koja je sličnu uslugu već nudila Zagrepčanima, a u cijenu su, osim bicikala, uključeni i jamstvo da će 95 posto njih biti ispravno u svakom trenutku te distribucija vozila po gradu kako bi ih uvijek bilo dovoljno na svim stanicama, kako je objasnio Tomašević.

– Ideja je dobra, ali izvedba je daleko od idealne. Kuda da se vozim tim biciklom nakon što ga unajmim? – upitala je pak Ana, na koju smo naišli pokraj Bajsovih klamerica na Glavnom kolodvoru. – Recimo da baš na ovoj stanici odlučim uzeti bicikl. Kamo da krenem njime kada nisu ocrtane trake? Dakle, trebala bih se ili gurati s pješacima na nogostupu ili riskirati život i voziti se po tramvajskim tračnicama – protumačila je, dodajući kako biciklistička infrastruktura u metropoli ne prati ovakav projekt.

Slični su komentari izgleda došli i do Tomaševića, koji je odmah jučer rekao kako se "neki pitaju zašto idemo s ogromnim sustavom javnih bicikala, a nemamo dovoljno razvijenu biciklističku infrastrukturu". – U zadnje četiri godine dosta smo radili na tome, a u iduće četiri ćemo i više. Ali dat ću primjer Splita, koji ima sustav javnih bicikala, iako ima jednu biciklističku stazu. Dakle, to nije situacija "kokoš ili jaje" nego treba raditi jedno i drugo paralelno – istaknuo je.

Sustav je osmišljen kako bi se povećao broj putnika u javnom prijevozu te dodatno širio održivi promet, a koristi se putem mobilne aplikacije Nextbike koja zahtijeva registraciju, pri čemu se aktivacija računa naplaćuje 10 eura. Taj se iznos pak pretvara u kredite za vožnju vidljive u aplikaciji, koja uključuje i korisničku podršku za sve probleme koji se mogu javiti prilikom postupka najma, kao i za prijavu oštećenja ili neispravnosti bicikla.

Unutar aplikacije nalazi se interaktivna karta s lokacijama na kojima se nalaze bicikli te pregledom njihove dostupnosti u stvarnom vremenu. Da bi se vozilo unajmilo, potrebno je pak skenirati QR kod ili ručno unijeti jedinstveni broj bicikla i potvrditi najam u aplikaciji, nakon čega se brava otključava automatski.

Za korištenje Bajsa predviđene su tri opcije, jednokratni najam te mjesečna i godišnja pretplata. Bicikl se tako može unajmiti na pola sata za 50 centi, mjesečna pretplata stoji pet eura, a godišnja 30. Pretplata također omogućuje korištenje bicikla do pola sata, nakon čega ga, želite li nastaviti vožnju bez dodatne naknade, trebate vratiti na neku od registriranih stanica i pauzirati pola sata prije sljedećeg najma.

Moguće je, naravno, i kontinuirano voziti duže od pola sata, no u tom slučaju slijedi naplata po komercijalnoj cijeni, odnosno 50 centi za dodatnih 30 minuta. Razlog je, kako je objasnio Tomašević, ideja da što više ljudi koristi bicikle.

– Upotrebljavat će se za putovanje od destinacije A do destinacije B i u tom smislu želimo njihovu rotaciju, da ih što više ljudi koristi. Zato je tih pola sata. Na isti princip funkcioniraju sustavi u većini europskih gradova – istaknuo je.

Na stanici na Glavnom kolodvoru zatekli smo i Damira, koji je upravo unajmljivao bicikl. – Dugogodišnji sam korisnik Nextbikea, a sada je to postalo Bajs. Već imam aplikaciju i sustav je ostao isti, unesem kôd, otključa mi se bicikl i mogu krenuti. Najvažnija je promjena to što će sada biti puno više stanica. Živim u Rudešu, gdje je dosad nije bilo, pa mi je to ograničavalo korištenje. Ali ovo je super opcija za Zagreb i naše gužve – kazao je, dodajući kako bi bilo dobro i proširiti biciklističke staze.

Zastao je i Ivan, kojeg je privukla, kako je rekao, lijepa plava boja na biciklima. – Nisam znao za ovaj sustav, ali čini mi se kao dobra ideja. Moram tražiti kćer da mi skine aplikaciju jer se ja u to ne razumijem – naglasio je.