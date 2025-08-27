Noć šišmiša u zagrebačkom ZOO-u: Što učiniti kad ga pronađete i koje legende prate ove noćne letače?

Što učiniti pronađete li šišmiša, koliko često ovi noćni letači stižu u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta te kako im se ondje pomaže? Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja možete doznati u subotu u ZOO-u, gdje se obilježava Noć šišmiša. Program počinje u 19 sati okupljanjem kod glavne blagajne, a posjetitelji će moći doznati mnoštvo zanimljivih činjenica o šišmišima, njihovim vrstama, staništima, prehrani i kretanju. Govorit će se i o narodnim vjerovanjima i legendama vezanima za ove životinje. Mališani će pak uživati u edukativnim igrama, ali i mađioničarskoj predstavi Vladimira Štimca. Ulaznice se prodaju po standardnom cjeniku ZOO-a, a budući da im je broj ograničen, mogu se rezervirati na edukacija@zoo.hr.