Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OVE SUBOTE

Noć šišmiša u zagrebačkom ZOO-u: Što učiniti kad ga pronađete i koje legende prate ove noćne letače?

Foto: Prorsus komunikacije
1/3
Autor
Gabrijela Krešić
27.08.2025.
u 10:00

Ulaznice se prodaju po standardnom cjeniku ZOO-a, a budući da im je broj ograničen, mogu se rezervirati na edukacija@zoo.hr.

Što učiniti pronađete li šišmiša, koliko često ovi noćni letači stižu u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta te kako im se ondje pomaže? Odgovore na ta, ali i brojna druga pitanja možete doznati u subotu u ZOO-u, gdje se obilježava Noć šišmiša. Program počinje u 19 sati okupljanjem kod glavne blagajne, a posjetitelji će moći doznati mnoštvo zanimljivih činjenica o šišmišima, njihovim vrstama, staništima, prehrani i kretanju. Govorit će se i o narodnim vjerovanjima i legendama vezanima za ove životinje. Mališani će pak uživati u edukativnim igrama, ali i mađioničarskoj predstavi Vladimira Štimca. Ulaznice se prodaju po standardnom cjeniku ZOO-a, a budući da im je broj ograničen, mogu se rezervirati na edukacija@zoo.hr.
Ključne riječi
noć šišmiša Zagreb ZOO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još