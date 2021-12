Grad Samobor podijelio 400 tisuća kuna za potpore kapitalnim ulaganjima

I ove je godine Grad Samobor izdvojio sredstva za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva na području Grada Samobora, javalju u tamošnjoj gradskoj upravi. Ukupno je 2021. godine u dva kruga dodijeljeno svih planiranih 400 tisuća kuna za razliku od prošle godine, kad je utrošeno tek 178.823 kuna.



Minimalni iznos ulaganja je 75 tisuća kuna, a iznosi potpora koji se dodjeljuju podijeljeni su u razrede, ovisno o visini ulaganja pojedinog gospodarskog objekta.Kao i svake godine, potpore za kapitalna ulaganja mogu ostvariti gospodarski subjekti koji su izvršili ulaganje u razdoblju od 1. studenog 2020. do 31. listopada 2021. godine.

- Jučer smo u prostorijama Galerije Prica, potpisali ugovore s poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Samobora koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu potpora kapitalnim ulaganjima te su sukladno pravilima ostvarili pravo na naknadu. S obzirom na to da su naši poduzetnici i obrtnici ogledalo našeg grada, trudimo se maksimalno surađivati s njima, pružati im podršku i biti na raspolaganju. Prisutni gospodarstvenici prilikom potpisivanja ugovora, osim zahvale za podršku u financiranju, istaknuli su kako im značajan problem predstavlja to što ne mogu pronaći adekvatnu radnu snagu te više ne traže školovane i obučene radnike već i one koji pokazuju interes za učenjem i stjecanjem znanja.Kao gradonačelnica apsolutno ću se zalagati za promociju strukovnih zanimanja u budućem razdoblju uz brojne potpore i podršku našim učenicima koji će odabrati neka od deficitarnih zanimanja. Što se tiče daljnjih potpora, važno je napomenuti kako u idućoj godini Grad Samobor planira financijska sredstva za potpore u gospodarstvu u iznosu od 1.805.000,00 kuna. - napisala je na svojoj službenoj Facebook stranici gradonačelnica Samobora Petra Škrobot.

Ove su godine potpore dobili: PRO-KOV, BIJUK HPC d.o.o., Tvornica čarapa Miro, ROTOMETAL d.o.o., EURO-INOX d.o.o., VIKROM d.o.o., Sitotisak Spektar, Bravarija Kanceljak, Opruga, RE-NI trgovina, Tehnovar.



Inače, osim bespovratnih financijskih sredstava za kapitalna ulaganja, Grad Samobor redovito podupire; subvencije za nova (samo)zapošljavanja u privatnom sektoru, subvencije umjetničkim i tradicijskim obrtima, subvencije poslovnih prostora inkubiranim zakupnicima u poduzetničkom inkubatoru „Mali tehnopolis Samobor“, subvencija Udruženju obrtnika Samobor, subvencija Poduzetničkom centru Samobor u za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva i turizma u Samoboru.