FOTO/VIDEO Drago i Franjo na straži Vjesnika! Prijatelji u mirovini ne propuštaju ni dan rušenja: 'Krokodilka lomi, mi gledamo'

Cijeli život Vjesnik je gledao iz spavaće sobe, a sada prati i kako ga ruše, kaže Drago koji s prijateljem Franjom svaki dan sjedne ispred nebodera i promatra kako napreduju radovi. – Zanimljivi su nam ti radovi i rušenje, to nas zanima. Kako smo stari i nemoćni, i ne možemo ništa radi, onda bar gledamo kako drugi rade – objašnjava Drago. Najzanimljivije do sad mu je bilo, kaže, kada je u akciji bila velika dizalica i suštala stvari s vrha nebodera.

Franjo napominje kako i on Vjesnik gleda već 50 godina. – Žao mi je što ga se mora rušiti zbog neodogovornih ljudi – ističe. Najzanimljivije mu je, dodaje, uz veliku dizalicu, bilo vidjeti i "krokodilku kaj lomi beton".

Franjo i Drago svakog dan sjednu ispred Vjesnika i promatraju rušenje

Franju i Dragu smo, podsjetimo, u "kontroli gradilišta" susreli i prije otprilike mjesec dana, kada su počele pripreme za rušenje nebodera. Tada smo ih zatekli u Lomničkoj ulici gdje su s lijeve strane promatrali pripreme za gradnju stambenih zgrada na kraju te ulice, a s desne pripreme za rušenje Vjesnika. – Falit će mi, kako se kaže, kao jedna ruka. To je simbol Zagreba, simbol ovog kvarta i orijentir za sve – kazao nam je tada Franjo.

Razgovarali smo tom priilikom i s još nekoliko susjeda koji žive u blizini kako bismo doznali kako je živjeti uz spaljeni neboder mjesecima. Zaključak je bio – između straha, nestrpljenja i nostalgije. Požar, koji je 17. studenoga prošle godine u kasnim večernjim satima zahvatio zgradu, doživjeli su osobno. Mjeseci koji su uslijedili prolazi su im u neizvjesnosti i iščekivanju, a početak priprema za rušenje ponovno je otvorio put brigama. Koja metoda će se odabrati, koliko će sve trajati, koliko će biti sigurno i što će niknuti na mjestu simbola kvarta, kako su nam tada ispričali, pitanja su koja ih muče.

Stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, podsjetimo, nakon požara su utvrdili ozbiljna oštećenja te jasno dali do znanja da je ulazak u zgradu opasan, da su mehanička otpornost i sigurnost značajno ugrožene te da postoji rizik od urušavanja dijela ili čak kolapsa cijelog nebodera pa je odluka o uklanjanju bila je neizbježna.

Do danas je iz nebodera uklonjeno više od 700 tona opožarenog i neopožarenog materijala po svim etažama, osim 16., na kojoj je utvrđeno postojanje azbesta. – Nakon uklanjanja azbesta, neboder će se uklanjati od 16. etaže naniže. Uklanjanje azbesta očekujemo do 29. travnja. Rok ukupnog završetka radova očekuje se 5. srpnja – rekao je na današnjoj konferenciji za medije resorni ministar Branko Bačić.

Napomenuo je i da su se stekli uvjeti za otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. – Ministarstvu je dostavljeno očitovanje projektanta, ovjereno od strane revidenta, dostavljena je izjava izvođača radova ovjerena od strane nadzornog inženjera. Grad Zagreb je danas obaviješten da se što se tiče Ministarstva kao investitora s današnjim danom može otvoriti podvožnjak – kazao je Bačić.