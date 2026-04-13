Grad Zagreb otkrio kad se očekuje otvaranje podvožnjaka kod Vjesnika

Započelo je završno asfaltiranje podvožnjaka kod Vjesnikova nebodera. Nema više opasnosti koja bi prijetila sigurnosti vožnje podvožnjakom na Slavonskoj pa sada počinju pripreme za ponovnu uspostavu prometa, rekao je radnije danas Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost za Radio Sljeme.

U izjavi za medije poslijepodne dao je više detalja. – Jučer popodne dobili smo obavijest od Ministarstva da je otklonjena opasnost koja je nastala nakon požara od Vjesnika. Danas smo i pismeno dobili tu informaciju. Započeli smo s radovima koji se mogu izvoditi bez ulaska u zaštićenu zonu, "glodanje" starog asfalta i pripremu za asfaltiranje Slavonske avenije. Od sutra je plan da ide habajući sloj asfalta. Sutra je najavljena kiša pa ćemo vidjeti kako nas vrijeme služi. Ako bude baš cijeli dan, pomaknut ćemo na sljedeći dan. Prometna regulacija funkcionira solidno i ne treba žuriti s otvaranjem.

Sve ćemo učiniti da to bude gotovo u maksimalno najbržem roku. Nakon toga treba i demontirati montažne rubnjake, reprogramiranje pet semaforskih raskrižja, uklanjanje jako mnogo linija signalizacije koja vodi promet u obilazne pravce. To se planira u nekim etapama. Konkretan datum? Tijekom ovog tjedna, krajem, ali ovisi o radovima. Prvi korak je asfaltiranje, a onda se treba demontirati i premosnica jer promet ne može funkcionirati s oboje u funkciji u isto vrijeme. Treba vratiti i lijeve skretače, ima tu jako mnogo posla. Ova regulacija nije postavljena preko noći – poručio je Velzek.