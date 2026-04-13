Nestali muževi, trudovi u koloni i vožnja unatrag! Ovako je, kroz povijest, izgledala Večernjakova biciklijada

Na Trgu Francuske Republike tog su se nedjeljnog jutra prvi biciklisti počeli okupljati već oko sedam. Bio je 17. lipnja 1979., a nad Zagrebom su visjeli teški oblaci. Uz malo kašnjenja, oko osam kolona je krenula. Na Aleji Bologne razvukla se na pet kilometara. Putem se stajalo kod Strmeca, a na cilju, na livadi Vugrinščaka, čekali su sladoled, kotlovina i glazba. Svirao je Drago Mlinarec, dijelile su se nagrade, a prizor tisuća biciklista snimao se i iz zraka. “Biciklisti osvojili Samobor”, glasio je naslov Večernjakove duplerice povodom prve održane biciklijade. Već u sljedećim godinama biciklijada je rasla gotovo stihijski, iz rekreativne vožnje pretvorila se u masovni događaj. Krajem osamdesetih brojke su "eksplodirale", a posebno se pamti 1989., kada se na startu okupilo čak 40 tisuća ljudi.

Ruta se tijekom godina mijenjala od Samobora i tada popularnog kupališta Šmidhen, pa čak i Mokrica, do Prepuštovca nakon Domovinskog rata, kada se start seli na južno parkiralište Maksimira. U nekim razdobljima vozilo se prema Bundeku, no obrazac je ostajao isti: zajednički start, duga kolona i završna fešta. Na 17. izdanju biraju se miss i mister biciklijade, najbrojnije obitelji i najatraktivniji sudionici, a nagrade odlaze i onima s najstarijim ili najneobičnijim biciklima. Već sljedeće 1997. godine, punoljetno 18. izdanje izgleda kao pravi gradski festival – kolona pod policijskom pratnjom, jasno određena ruta kroz Dubravu i Sesvete, a na cilju u Prepuštovcu glazba, hrana, piće i pozornica na kojoj se izmjenjuju jaka imena domaće scene, od Prljavog kazališta i Gazda do Minee.

No biciklijadu nisu obilježile samo brojke i organizacija, nego priče koje su ostajale iza nje. Jedna od najpoznatijih i danas se prepričava. U ponedjeljak navečer zazvonio je telefon – zabrinuta žena pitala je: “Gdje mi je muž?” Nestao je tijekom biciklijade. Pojavio se tek u utorak, sav izgreban, s objašnjenjem da je pao s bicikla, pomoć potražio u obližnjoj birtiji i tako – biciklijadu produžio na dva dana. Na jednoj poslijeratnoj biciklijadi u Prepuštovcu ženi su usred gužve počeli trudovi. Zbog zakrčenog prilaza hitna nije mogla do nje, pa su je organizatori izvlačili kroz krkljanac dok je porod već započeo. Završio je sretno, u Petrovoj bolnici. Drugdje su sudionici vozili unatrag, dolazili na biciklima starima gotovo stoljeće ili osvajali nagrade za "najgoru staru ragu“ pa kući odlazili s potpuno novim biciklom.

Manifestacija je bila i prostor za kreativnost i neobične ideje. Jedan je sudionik cijelu rutu prošao vozeći unatrag. Arhiva pamti i Ivana Vucića koji je vozio bicikl Triumph iz vremena Austro-Ugarske, kao i Zdenka Rusana koji je na svom francuskom oldtimeru iz 1936. već imao više od 300 tisuća kilometara. Ni vrijeme nije bilo prepreka. Tako je 1993., na 14. biciklijadi kolona krenula iz Maksimira prema Prepuštovcu. Kiša ih je uhvatila na pola, ali raspoloženje nije splasnulo. Tada osamnaestogodišnji Marko Brnčić iz Novog Zagreba vozio se na tri spojena bicikla koja je sastavio. – Trebalo mi je samo jedan dan, a projektirao sam ga još lani. Na biciklijadu sam ga dovezao prvi put – rekao je Marko.

Sa svojim ponosnim vozilom bili su i šezdesetogodišnjaci Ivan Ivrlač i Rudolf Serf. – U zadnjih pet mjeseci prešao sam 1500 kilometara na biciklu pa ni ova dionica neće biti problem – rekao je Serf. Uzbrdice su se, kako su govorili sudionici, “svladavale pjesmom”, a u koloni su se vozili svi – od djece do umirovljenika. Na cilju ista slika kao i godinama prije: glazba, ples i “prava fešta”. Na pozornici su se izmjenjivali Sanja Doležal, Mladen Grdović, Rajko Dujmić, Fantomi, Kasandra, Sandi i mnogi drugi, a publika je ostajala do kasnih popodnevnih sati. Uz hranu, piće i nagrade, atmosfera je bila ono zbog čega se dolazilo – i zbog čega se vraćalo.

Privući će to i ove godine brojne sudionike, na 44. izdanje ove manifestacije koja će se održati 13. lipnja, sa startom u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana u Zagrebu. Nakon zajedničkog polaska, biciklisti će se uputiti na oko 20 kilometara dugu rutu do Parka Vugrinščak u Samoboru. A kad se 13. lipnja stigne u Samobor, za završni dio programa i dobru atmosferu bit će zadužen šibenski bend BluVinil, koji je nedavno oduševio publiku u prepunom zagrebačkom Boogaloo klubu, gdje je predstavio album “Carstvo Mediterana”. Svi koji žele s nama ispisati povijest i stvarati nove uspomene mogu se prijaviti već danas na web-stranici biciklijada.hr.