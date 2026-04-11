Dio Zagreba bio u mraku, ovi kvartovi ostali bez struje: 'Imam 6 posto baterije na mobitelu'

U novozagrebačka naselja Dugave, Hrelić i Sloboština oko 21.20 sat vratila se struja. Prema informacijama s društvenih mreža ti kvartovi su večeras su nešto prije 20.30 ostali u mraku. Nestanak struje počeo se brzo komentirati po kvartovskim grupama. Iz HEP-a zasad nema službenih informacija, a dežurni telefon bio je zatrpan pozivima.

Dio susjeda je pisalo kako se radi o kvari na trafostanici. Prestala je raditi i ulična rasvjeta, a s prozora tek svijetli mobiteli znatizeljnih sugrađana koji ovakav nestanak struje u kvatru dugo ne pamte. “Kud baš kad je film najnapetiji bio”, “Imam 6% posto baterije na mobitelu :(“, “Kaj sad?” komentiraju brojni.

Podsjetimo, i u ponedjeljak se dogodio veliki kvar u elektroenergetskoj mreži na području dijela Zagreba. Čak 17 trafostanica ispalo je iz pogona, što je uzrokovalo prekide u opskrbi električnom energijom u više kvartova, uključujući Trešnjevku, Rudeš, Vrapče i Malešnicu.