Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAD ĆE KONAČNO POČETI RADOVI?

'Najderutniju ulicu u Zagrebu' trebali su asfaltirati još prije godinu dana, ovako izgleda sada, znamo i gdje je 'zapelo'

Foto: Hana Ivković Šimičić
1/5
Autor
Hana Ivković Šimičić
14.04.2026.
u 07:00

Kad su stanovnici Diogeneševe u Botincu vidjeli bagere kako skreću prema njima, ponadali su se da je konačno stigao taj dan i da će njihova mala ulica konačno izgubiti naslov najderutnije u Zagrebu. No, ništa od toga, rečeno im je tada, novi sloj asfalta još ne stiže, riječ je samo o još jednoj zakrpi. Bilo je to u siječnju, a danas, kad smo ulicu ponovno obišli, stanje je nepromijenjeno.

O Diogeneševoj smo prvi puta pisali još lanjskoga travnja, potom početkom svibnja, a iako su tada iz Grada poručili kako će Holdingova podružnica Zagrebačke ceste u sklopu redovnog održavanja sanirati rupe, stanovnici to nisu dočekali. Cesta ima zakrpe duž cijele njene duljine, a kako su nam ispričali stanovnici ulice, situacija je najgore za jakih kiša,  budući da kanalizacija ne može progutati vodu pa se ona skuplja u rupama koje postaju bare.

–  Nemaju ovdje više kaj krpati, cesta je toliko oštećena i neravna da je potrebno kompletno ukloniti stari asfalt, izravnati podlogu i tada postaviti novi sloj – rekla nm je tom prilikom nam Andrijana Maran. Unatoč apelima prema mjesnom odboru i gradskoj četvrti ništa se nije promijenilo, a iz Grada su nam u siječnju ove godine rekli da više nije moguće "krpanje", već da asfaltiranje mora biti potpuno

– Trenutačno stanje kolnika ne omogućuje daljnje parcijalne sanacije. Nužna je cjelovita sanacija u punom profilu, koja uključuje potpunu rekonstrukciju kolnika s pripadajućim iskopima te obnovu svih ulaza i nogostupa – odgovorili su. Dodali su i da se razmatra osiguranje novca kroz plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad te mogućnost uključivanja u asfalterski program za iduću godinu. 

Kako bismo provjerili kakvi su trenutačni planovi, "zavirili" smo u dokumentaciju za područje Novog Zagreba-zapad. U planu komunalnih aktivnosti za ovu godinu ulica u Botincu se uistinu nalazi, a procijenjena vrijednost radova za uređnje kolnika i nogostupa je 89.000 eura. 

Ključne riječi
asfaltiranje Zagreb botinec diogeneševa ulica

Komentara 2

Pogledaj Sve
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
08:04 14.04.2026.

U cijelom gradu je katastrofa. Ulice i ceste nikad nisu bile gore. Senfastično

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
07:22 14.04.2026.

Ovo nije najgora ni blizu

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!