'Najderutniju ulicu u Zagrebu' trebali su asfaltirati još prije godinu dana, ovako izgleda sada, znamo i gdje je 'zapelo'

Kad su stanovnici Diogeneševe u Botincu vidjeli bagere kako skreću prema njima, ponadali su se da je konačno stigao taj dan i da će njihova mala ulica konačno izgubiti naslov najderutnije u Zagrebu. No, ništa od toga, rečeno im je tada, novi sloj asfalta još ne stiže, riječ je samo o još jednoj zakrpi. Bilo je to u siječnju, a danas, kad smo ulicu ponovno obišli, stanje je nepromijenjeno.

O Diogeneševoj smo prvi puta pisali još lanjskoga travnja, potom početkom svibnja, a iako su tada iz Grada poručili kako će Holdingova podružnica Zagrebačke ceste u sklopu redovnog održavanja sanirati rupe, stanovnici to nisu dočekali. Cesta ima zakrpe duž cijele njene duljine, a kako su nam ispričali stanovnici ulice, situacija je najgore za jakih kiša, budući da kanalizacija ne može progutati vodu pa se ona skuplja u rupama koje postaju bare.

– Nemaju ovdje više kaj krpati, cesta je toliko oštećena i neravna da je potrebno kompletno ukloniti stari asfalt, izravnati podlogu i tada postaviti novi sloj – rekla nm je tom prilikom nam Andrijana Maran. Unatoč apelima prema mjesnom odboru i gradskoj četvrti ništa se nije promijenilo, a iz Grada su nam u siječnju ove godine rekli da više nije moguće "krpanje", već da asfaltiranje mora biti potpuno.

– Trenutačno stanje kolnika ne omogućuje daljnje parcijalne sanacije. Nužna je cjelovita sanacija u punom profilu, koja uključuje potpunu rekonstrukciju kolnika s pripadajućim iskopima te obnovu svih ulaza i nogostupa – odgovorili su. Dodali su i da se razmatra osiguranje novca kroz plan komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad te mogućnost uključivanja u asfalterski program za iduću godinu.

Kako bismo provjerili kakvi su trenutačni planovi, "zavirili" smo u dokumentaciju za područje Novog Zagreba-zapad. U planu komunalnih aktivnosti za ovu godinu ulica u Botincu se uistinu nalazi, a procijenjena vrijednost radova za uređnje kolnika i nogostupa je 89.000 eura.