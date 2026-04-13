Čuda s tanjura! Kvatrić oživio uz crvene banane i pizzu s jagodama

Crvena banana, žuta lubenica, pizza s jagodama, krafne i realistično voće nalik umjetničkom djelu – otprilike je tako izgledao prvi dan četvrtog izdanja PLACe Marketa u petak. Unatoč selidbi s tržnice Dolac na Kvatrić te kiši koja je popratila otvorenje, ovogodišnji početak sezone događanja koje će se održavati svakog petka do listopada, uz ljetnu pauzu, natjerao je Zagrepčane (i turiste) da uzmu kišobrane i dođu na najpopularniji noćni plac. Neki od posjetitelja došli su iskušati i podržati nove kreacije i specijalitete već poznatih izlagača, dok su drugi s nestrpljenjem čekali što nude oni koji su se prvi puta predstavili.

Na Kvatrić se nije išlo samo zbog hrane, nego i zbog atmosfere koja je neizostavna stavka, kazali su nam gurmani koji su na štandovima razgledavali pregršt do sada neviđenih specijaliteta. Egzotično voće koje se uzgaja u Hrvatskoj, krafne punjene raznim kremama, a i pizza s jagodama koja na prvu zvuči nezamislivo nestala je brže nego što je ispečena. Uz već dobro poznata imena koja su se predstavljala proteklih godina, posjetitelji su ove godine upoznali i mnoga nova zanimljiva lica koja su obogatila već osebujnu ponudu. Među novim sudionicima ističe se Exotic King, koji je predstavio egzotično voće i povrće koje se rijetko viđa na tržnicama, zatim Studio 201 koji se predstavio sa svojom autorskom gastro ponudom, Soparnik.eu s tradicionalnim dalmatinskim specijalitetom u modernom “to go” izdanju, poznati Boogie Lab, Tender te Bold.Burger.

– S obzirom na kišu, ovo je nadmašilo sva moja očekivanja, puno je ljudi, atmosfera je odlična, DJ isto, hrana je savršena – rekla nam je Lura Ritoša koja je prvi put došla vidjeti što PLACe Market nudi. A sigurno će se i vratiti. Posebnu je znatiželju među posjetiteljima izazvao i Streetfood by Tomislav Gretić koji je premijerno predstavio svoj projekt u novom neobičnom formatu. Chefovski street food bez formalnosti restorana ono je što je privuklo Zagrepčane k jednom od naših najpoznatijih kuhara. A osim posjetitelja, zadovoljstvo prvim danom PLACe Marketa nisu skrivali ni izlagači.

– Sve je puno ljudi iako kiša pada, super je – rekao je Ivan Šulog iz Exotic Kinga koji se već 27 godina, s obitelji, bavi uzgojem egzotičnog voća i povrća kakvo se u Hrvatskoj ne viđa često. Kakvo? Pa crvena banana, primjerice, s početka našeg teksta, bijela jagoda, crna limeta ili choco naranča.

Oduševljenje nije skrivala ni Mara Bekavac iz Studija 201, kojoj je ovo također prvo pojavljivanje na PLACe Marketu. – Očekivanja su velika, pogotovo jer smo prvi put ovdje i predstavljamo se, tako da bismo voljeli da publika dođe i iskuša neke naše proizvode koje imamo, da čuju za nas i da se, naravno, zabavimo na kraju dana – kazala je M. Bekavac. S druge strane, kod Dominika Kiša, koji stoji ispred Crofne, fokus je bio na prednosti nove lokacije događanja.

– Budući da se promijenila lokacija, mislim da će biti puno bolje jer je ovo područje grada koje nije baš toliko obuhvaćeno s festivalima i ljudi na Kvatriću su željni ovakvih manifestacija – rekao je Kiš. Vedran Bošković iz projekta Seasoned with love, čija je pizza s jagodama mnoge iznenadila, istaknuo je da je na PLACe Marketu “uvijek genijalna atmosfera”.

– Ima poseban vibe! Ja pečem pizze, prodaju se kao lude pa su takva očekivanja i od ovoga PLACe Marketa na Kvatriću – kazao nam je Bošković koji se, barem pita li se posjetitelje, oko prodaje neće morati puno brinuti. Jer Zagrepčani se na noćnu tržnicu rado vraćaju. Jedna od njih je i Dora Tolmačev, kojoj je ovo čak treća godina na PLACe Marketu.

– Mene uvijek dobra atmosfera dovede ovamo i mislim da je to najbitnije. Ali i od hrane vidim da su svašta pripremili, ima puno novih stvari – kazala nam je D. Tolmačev. A šušur na Kvatriću privukao je i slučajne prolaznike, koji su jednostavno morali provjeriti što se to zbiva. Među njima je bila i Tea Perić.

– Cijene su čak i pristupačne, nisam bila prošlih godina pa ne znam kako su se kretale tada, ali mislim da si svatko može priuštiti i isprobati nešto novo – istaknula je, dok je kušala popularne Dubai jagode. Promjenom lokacije, napomenimo još, došlo je i do noviteta, a to je Kids zona koja je roditeljima omogućila bezbrižno uživanje dok se njihovi najmlađi zabavljaju uz razne aktivnosti.•