Grad postavio stupiće, u ovoj ulici sad tvrde da su ostali bez 20 parkirališnih mjesta

Gdje će stanovnici Topničke ulice u zagrebačkom kvartu Črnomercu sada parkirati svoja vozila, zapitao se jedan od stanovnika kvarta. Kako je napisao u kvartovskoj Facebook grupi, jučer su postavljeni zaštitni stupići u Topničkoj ulici pa je, kako je istaknuo, ulica sada blokirana za parkiranje.

Zagrepčanin je dodao kako razumije razlog postavljanja stupića, ali, istaknuo je, za stanare nije osigurana zamjena za oduzeta parkirna mjesta. "Razumljiva je potreba za redom u prometu, postojali su problemi s mimoilaženjima automobila u ulici zbog parkiranih vozila, ali ovo "rješenje" stvara veći problem. Izgubljeno je oko 20 parkirnih mjesta u ulici u kojoj stanari parkiraju cijeli život. Neki nemaju ni kolni prilaz, a okolne ulice su već pune zbog bolnice, crkve i drugih sadržaja", napisao je u objavi.

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"Svi znamo da raste broj vozila u gradu i da su gužve sve veće, ali jesu li stupići stvarno jedina strategija? Gdje bi stanovnici Topničke ulice trebali parkirati svoja vozila sada kada je parkirnih mjesta, kojih je već prije bilo malo, dramatično smanjen? Ako je itko mislio predložiti javni parking kod bolnice Sv. Duh, on je već odavno prešao svoje kapacitete, kao i sva druga moguća rješenja u okolnim ulicama", dodao je. Mišljenja oko postavljenih stupića u navedenoj ulici su podijeljena.

Pojedini građani istaknuli su, pak, kako to nikada nisu bila parkirna mjesta. "To je nogostup. Jeste li se zapitali kako su pješaci prolazili od hrpe parkiranih automobila?", napisao je jedan građanin u komentarima. "Isto je pitanje kad nema stupića gdje da hodaju pješaci, djeca, žene s kolicima i invalidi. Parking nije prioritet, već slobodno i neometano kretanje po javnoj površini. Naravno da se treba riješiti i osigurati pitanje parkinga, ali prohodnog nogostupa mora biti", dodala je jedna Zagrepčanka.

Ipak, dio građana podržao je parkiranje na nogostupu, a mišljenja su da se pri uvođenju novih prometnih riješenja ne vodi računa o specifičnostima kvartova. "Sve više i više ulica dobiva stupiće. Meni nije jasno što s nama koji živimo u 100 godina starim hižama kaj su nam još pradjedovi napravili? Nikakvu alternativu nemamo. Slijepa ulica, nigdje gradskog zemljišta za napraviti parking", istaknula je jedna od stanovnica kvarta. Među reakcijama našle su se i kritike. "Je li riješenje parkiranje tri kilometara od kuće? Najlakše je postaviti stupiće. Na nagovor i sugestiju onih koji ovakve probleme nemaju pa ih ne mogu ni razumjeti", napisao je jedan od stanovnika Črnomerca.