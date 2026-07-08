'Dođite i uzmite si ovo nazad doma': Stanovnica Trešnjevke u nevjerici prozvala 'dobročinitelje'

Zagrepčanka je u grupu koja okuplja stanovnike Trešnjevke - sjever uputila poziv "dobročiniteljima" koji su razbacali tekstil u kontejner za plastiku. "Svima koji ovakav način zbrinjavanja tekstila smatraju humanom gestom jer, 'pokupit će netko kome je potrebno' neka sada dođu u Novotnijevu ulicu i uzmu si nazad doma to što slučajnim prolaznicima nije zatrebalo (baš neobično...)", napisala je.

Dodala je da svoju humanost prema svima koji tu żive pokažu tako da odjeću koje su se došli riješiti propisno zbrinu u reciklažno dvorište ili u neki od kontejnera Humananove. "Dok je roba još nosiva, možete ju darovati direktno ljudima po grupama na društvenim mrežama, humanitarnim udrugama ili na organiziranim akcijama prikupljanja tekstila kojih bude s vremena na vrijeme. Samo nemojte više biti ovakvi dobročinitelji", naglasila je.

Netko je napisao da Trešnjevka - jug ima novi trend. "Izlože odjeću po klupama...Pitam se je li razlog što su protiv sjedenja na njima ili misle da su veći 'dobročinitelji'". Javljali su se i sa savjetima. "Ako netko želi pomoći onda će čistu robu staviti u vrećicu i napisati što je u njoj, da uzme kome je potrebno", pisali su Zagrepčani.