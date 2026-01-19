Grad naručuje veliku prometnu studiju: Sprema li se rješenje za gužve na istoku Zagreba?

Grad Zagreb objavio je natječaj za izradu prometne analize pravca Ulica grada Vukovara – Ljudevita Posavskog s idejnim rješenjem, vrijednog 75 tisuća eura. Natječaj je objavljen danas, a rok za dostavu ponuda je 6. veljače. Riječ je o otvorenom postupku nabave, a predmet je izrada sveobuhvatne prometne studije koja bi trebala pokazati ima li smisla graditi novi veliki prometni koridor koji bi rasteretio istočni dio Zagreba.

U dokumentaciji se navodi da istočni dio grada – Gornja i Donja Dubrava te Sesvete – ima više od 162 tisuće stanovnika, odnosno čak 21 posto ukupne populacije Zagreba. Sesvete su s više od 70 tisuća stanovnika najbrojnija gradska četvrt, a jedna su od rijetkih koje bilježe rast stanovništva. Promet u tom dijelu grada danas se odvija kroz dva glavna koridora: sjeverni, koji čine Branimirova, Avenija Dubrava i Zagrebačka cesta te željeznička pruga, i južni – Slavonska avenija. Oba su, navodi se, preopterećena tranzitnim prometom, s više od 50 tisuća vozila dnevno na pojedinim dionicama, a u vrijeme prometnih špica redovito dolazi do zagušenja.

Generalnim urbanističkim planom već je predviđen koridor produžene Ulice grada Vukovara od Svetica do Sesveta, a nakon izgradnje naselja Novi Jelkovec planirano je i njezino daljnje produženje prema autocesti A4. Dio od Svetica do Čavićeve zamišljen je kao gradska avenija široka oko 55 metara, s tramvajskom prugom, lakom željeznicom i biciklističkom stazom, dok bi ostatak trase bio glavna gradska ulica širine oko 30 metara.

Cijeli koridor dug je oko 10 kilometara. Nova prometna studija trebala bi analizirati postojeće stanje, modelirati prometne tokove i izraditi idejna rješenja, s naglaskom na prometnu učinkovitost, javni prijevoz, biciklističku infrastrukturu i održivu mobilnost. U sklopu studije razmatrat će se tri scenarija: etapna izgradnja produžene Ulice grada Vukovara, izgradnja punog profila nove prometnice cijelom trasom, proširenje Slavonske avenije kao alternativa.

Predviđena su brojanja prometa na najmanje 25 raskrižja, i to u jutarnjim i popodnevnim špicama, ali i vikendom. Posebno će se analizirati pješaci, biciklisti, osobna i teretna vozila te javni prijevoz. Izradit će se prometni modeli do 2045. godine, uključujući i scenarij “ne raditi ništa”, kako bi se vidjelo što se događa ako se mreža ne mijenja. Studija mora obuhvatiti i analizu sigurnosti prometa, buku, emisije štetnih plinova te predložiti mjere za smanjenje prometnih nesreća. Posebna pažnja posvetit će se javnom prijevozu, mogućem produženju tramvajske pruge prema Sesvetama, “žutim trakama” za autobuse, povezivanju s vlakom te infrastrukturi za pješake, bicikle i romobile. Riječ je o prvom velikom koraku prema odluci hoće li se Ulica grada Vukovara doista produžiti do Sesveta ili će se prometni problemi istočnog Zagreba rješavati na neki drugi način.