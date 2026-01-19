Naši Portali
NAPRAVIO NIZ PREKRŠAJA

Bježao policiji bez vozačke, završio na nogostupu i u sudaru: Uzeli mu auto i poslali ga u zatvor

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 11:46

Riječ je o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja pa mu je policija privremeno oduzela automobil do odluke o prekršaju. Do sada je najmanje dva puta bio kažnjavan za najteže prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Kako javlja Policijska uprava zagrebačka, na zapadu grada u petak navečer policija je pokušala zaustaviti 22-godišnjeg vozača koji se Zagrebačkom cestom kretao u smjeru jugoistoka. Umjesto da se zaustavi na svjetlosne signale policije, mladić je nastavio vožnju. Utvrđeno je da je vozio iako nikada nije položio vozački ispit, a na snazi mu je bilo i rješenje prema kojem ne smije ni podnijeti zahtjev za vozačku dozvolu jer je u dvije godine prije stjecanja prava na upravljanje prikupio 12 negativnih bodova.

Bježeći policiji, dolaskom do Ulice Dragutina Golika, prešao je preko nogostupa i uključivao se u promet, a da nije propustio vozila koja su se kretala kolnikom. Tada je u njegov Renault Clio zagrebačkih oznaka udarilo drugo osobno vozilo. U nesreći je lakše ozlijeđen 22-godišnji vozač, a liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja. Riječ je o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja pa mu je policija privremeno oduzela automobil do odluke o prekršaju. Do sada je najmanje dva puta bio kažnjavan za najteže prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je optužnim prijedlogom predložila kaznu zatvora od najmanje 30 dana, zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 12 mjeseci nakon stjecanja prava na upravljanje te trajno oduzimanje vozila. Rješenjem suda 22-godišnjaku je određeno zadržavanje od 15 dana, nakon čega je doveden u zatvor.
PUZ Zagreb

