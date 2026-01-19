Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DODATNI OPREZ

Zagrebačka policija od sutra kreće u posebnu akciju, evo tko je na meti kontrola

Sisak: Prijepodnevna magla nad gradom
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 11:40

Cilj akcije je smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih osoba.

Na području Policijske uprave zagrebačke sutra i prekosutra provest će se preventivno-represivna akcija “Zaštita pješaka”. Akcija će biti usmjerena prvenstveno na zaštitu pješaka kao najranjivije skupine u prometu, a cilj joj je smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih osoba.

Policija će posebnu pozornost posvetiti prekršajima vozača iz članaka 133. do 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a vozače pozivaju da prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti te da propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima. Akcija će biti usmjerena i na pješake koji kolnik prelaze izvan obilježenih mjesta za prelazak, ondje gdje ona postoje. Iz policije pozivaju pješake da kolnik prelaze isključivo na za to predviđenim mjestima te da poštuju svjetlosnu signalizaciju i zeleno svjetlo na semaforu.
Ključne riječi
policija PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!