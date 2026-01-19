Zagrebačka policija od sutra kreće u posebnu akciju, evo tko je na meti kontrola

Na području Policijske uprave zagrebačke sutra i prekosutra provest će se preventivno-represivna akcija “Zaštita pješaka”. Akcija će biti usmjerena prvenstveno na zaštitu pješaka kao najranjivije skupine u prometu, a cilj joj je smanjenje broja prometnih nesreća i stradalih osoba.

Policija će posebnu pozornost posvetiti prekršajima vozača iz članaka 133. do 135. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a vozače pozivaju da prilagode brzinu kretanja uvjetima na cesti te da propuštaju pješake na obilježenim pješačkim prijelazima. Akcija će biti usmjerena i na pješake koji kolnik prelaze izvan obilježenih mjesta za prelazak, ondje gdje ona postoje. Iz policije pozivaju pješake da kolnik prelaze isključivo na za to predviđenim mjestima te da poštuju svjetlosnu signalizaciju i zeleno svjetlo na semaforu.