EVO KAKO JE RASPOREĐENO

Nikad više novca za sport: Zagrebačka županija dijeli 2,5 milijuna eura klubovima i savezima

Svečana sjednica Gospodarskog vijeća HGK Komore Zagreb i dodjela plakete Zlatna kuna
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
19.01.2026.
u 13:26

Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuo je na dodjeli ugovora predstavnicima športskih udruga i saveza da Županija u ovoj godini za sport izdvaja rekordnih 2,5 milijuna eura što je u odnosu na 2025. porast od 840 tisuća eura, priopćili su u ponedjeljak iz Ureda župana

Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuo je na dodjeli ugovora predstavnicima športskih udruga i saveza da Županija u ovoj godini za sport izdvaja rekordnih 2,5 milijuna eura što je u odnosu na 2025. porast od 840 tisuća eura, priopćili su u ponedjeljak iz Ureda župana.  Kolarec je ugovore dodijelio predstavnicima Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije (2.035.695 eura), Županijskog školskog sportskog saveza (175.000 eura), Parasportskog saveza Zagrebačke županije (86.000 eura) i Saveza sportske rekreacije "Sport za sve“ Zagrebačke županije (100.000 eura).

Dodatnih 105 tisuća eura osigurano je za nagrađivanje uspješnih sportaša te organizaciju velikih sportskih događaja, a dodijelit će se tijekom godine, istaknuto je u priopćenju. Kolarec je naglasio kako takvi iznosi Zagrebačku županiju svrstavaju u sam vrh županija po izdvajanju za sport. Vladimir Bregović, predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije koja skrbi za 680 sportskih klubova, odnosno više od 20.000 aktivnih sportaša te više od 1600 trenera, sudaca i delegata, zahvalio je Županiji na kontinuiranoj podršci sportu, istaknuvši kako sportski rezultati najbolje opravdavaju ovakva ulaganja.

Bregović je istaknuo da je Zajednica treću godinu za redom osigurala i dodatna sredstva u iznosu od pola milijuna eura iz resornog ministarstva, za financiranje plaća 45 trenera koji rade s djecom i mladima te nabavu sportske opreme. Prema riječima predsjednice Županijskog školskog športskog saveza Zagrebačke županije Ivančice Valek, Savez okuplja 65 školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola na području Zagrebačke županije, a ove godine je u planu organizacija 54 županijskih natjecanja.Predsjednik Parasportskog saveza Zagrebačke županije Darko Matić izrazio je zadovoljstvo što su ovogodišnja sredstva veća za čak 25 posto u odnosu na prošlu godinu. 

Po prvi puta sredstva su dodijeljena i Županijskom Savezu sportske rekreacije „Sport za sve“, čija je predsjednica Ljiljana Šurbek Bošnjak istaknula da je cilj rada Saveza omogućiti što više besplatnih programa rekreacije za sve stanovnike, a posebno mlade i osobe starije životne dobi.  Osim za sport, dodijeljen je i 171 tisuću eura vrijedan ugovor za Zajednicu tehničke kulture Zagrebačke županije, čiji je predsjednik Ivan Vlainić istaknuo kako je Zajednica velika potpora formalnom obrazovanju učenika koje potiče na upis tehničkih zanimanja.  
Ključne riječi
Zagrebačka županija Zagreb

