Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DJELOVALA JE BESPOMOĆNO

Zvali vatrogasce da pomognu maci u Folnegovićevom: Pogledajte što je ‘kraljica drame’ napravila

screenshot/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
18.01.2026.
u 09:42

Terenska ekipa Dumovca izišla je na intrevenciju i maci u pomoć pozvala vatrogasce.

Bespomoćno se šćućurila visoko na grani jednog stabla pokraj košarkaškog igrališta u Folnegovićevom naselju. Djelovala je bespomoćno i izazvala sažaljenje stanara okolnih zgrada, kažu iz Dumovca pa je kolega iz terenske ekipe izašao na intrevenciju i maci u pomoć pozvao vatrogasce.

No, čim su vatrgasci došli i krenuli u "akciju spašavanja", kako kažu iz skloništa za nezbrinute životinje, postalo je jasno da je maca kraljica drame. Sama je hitro sišla s drveta bez ikakve pomoći i otrčala dalje svojim putem. 
Ključne riječi
Zagreb Vatrogasci folnegovićevo naselje mačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!