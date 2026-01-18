Zvali vatrogasce da pomognu maci u Folnegovićevom: Pogledajte što je ‘kraljica drame’ napravila

Bespomoćno se šćućurila visoko na grani jednog stabla pokraj košarkaškog igrališta u Folnegovićevom naselju. Djelovala je bespomoćno i izazvala sažaljenje stanara okolnih zgrada, kažu iz Dumovca pa je kolega iz terenske ekipe izašao na intrevenciju i maci u pomoć pozvao vatrogasce.

No, čim su vatrgasci došli i krenuli u "akciju spašavanja", kako kažu iz skloništa za nezbrinute životinje, postalo je jasno da je maca kraljica drame. Sama je hitro sišla s drveta bez ikakve pomoći i otrčala dalje svojim putem.