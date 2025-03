FOTO Zaprešić dobio novi pilates studio: Zajednički projekt i programe vježbanja predstavile Lejla Dizdarević i Valentina Lozić

S prvim danom ožujka u Zaprešiću je svoja vrata otvorio novi In Shape boutique pilates studio, zajednički projekt Lejle Dizdarević i Valentine Lozić. Smjestio se u Ulici Mihovila Krušlina 16, a danas u sklopu Dana otvorenih vrata brojni su posjetitelji imali priliku razgledati studio, upoznati vlasnice i sudjelovati u pokaznim vježbama.

– Drago nam je da smo u Zaprešiću otvorili sofisticirano, sigurno i ugodno mjesto za vježbanje s profesionalnim trenerima i individualno kreiranim programima. In Shape boutique pilates studio sigurno će postati omiljeno mjesto žena koje žele brinuti za sebe uz stručnu podršku. Cilj nam je u ugodnom, moderno uređenom interijeru graditi zajednicu, u kojoj žene brinu za žene. Naša zajednička misija je brinuti o zdravlju i dugovječnosti drugih žena. Na tom putu prema zdravijoj i ljepšoj verziji sebe želimo biti podrška i oslonac te se usput i dobro zabaviti – istaknula je Valentina.

Studio je u potpunosti novouređen, a prilikom odabira zidnih i podnih obloga te uređenja interijera pazilo se na svaki detalj, kako bi stvorili ugodan i inspirativan prostor za vježbanje i druženje za žene. Prostor za vježbanje opremljen je suvremenim balanced body pilates spravama. Idealna kombinacija vježbi i dosljednost kombinacija je, kažu, koja jamči siguran dolazak uz formu, uz praćenje savjeta za zdraviju prehranu.

U novom projektu, Lejla preuzima odgovornost za edukaciju i stručno osposobljavanje trenera te pripremu i izvođenje programa vježbanja, dok je Valentina zadužena za prodajne i marketinške aktivnosti, razvoj poslovanja i administraciju. Valentina Lozić, kao dugogodišnja Lejlina klijentica, vježbajući u In Shape fitness studiju na Vrbanima na svom primjeru, kao i onom drugih žena uvidjela je, kaže, velike dobrobiti vježbanja na modernim spravama koje tijelo dovode u odličnu fizičku formu, ali i pomažu da se, u dinamičnom ritmu poslovnih i privatnih obaveza, uspješnije postiže balans.

U povodu dana otvorenih vrata predstavile su i programe vježbanja kojima će se Zaprešićanke imati prilike priključiti, a među kojima je i "In Shape stretch & flow". Riječ je o vježbama nižeg intenziteta s fokusom na poboljšanje fleksibilnosti i korekciju posture. Program je, ističe Lejla, idealan za početnike te za brži oporavak nakon ozljeda.

– Istraživanja su pokazala da svaki čovjek sjedi minimalno deset sati dnevno. Ta promjena načina života uz drastičan manjak kretanja uvelike su utjecali na naše zdravstveno stanje. Tegobe i deformiteti vratne kralježnice sve su češći, bolovi u lumbalnom dijelu leđa ne zaobilaze nikoga a neaktivan i slab trup otežava nam svakodnevne radnje. Primjenom pilates tehnike, obogaćene vježbama fizikalne terapije ovim programom ćemo ispraviti postojeće probleme jačanjem lokomotornog sustava, poboljšati mobilnost i ojačati vaš centar tijela i trup – objasnile su.

Program je namijenjen, dodaju, onima koji su odlučni u naumu da poboljšaju svoje zdravstveno stanje, onima koji žele naučiti pravilno i kontrolirano vježbati i živjeti bez bolova te svim ženama i muškarcima slabije razvijene muskulature s eventualnim bolovima i poteškoćama pri izvedbi određenih pokreta, a usto je siguran i za trudnice. Program, naime, neće zadovoljiti one koji žele brze rezultate, dinamičan, cardio trening, ali ni one koji neće redovito vježbati ili pak neozbiljno shvaćaju važnost treninga. Vlasnice preporučuju dva do tri treninga tjedno, a klijenti, kažu, od njega mogu očekivati rad u malim grupama, do devet vježbača, maksimalnu posvećenost, stručnost i individualan pristup trenera.

"In Shape signature" program je pak prilagodljiv početnim i iskusnim vježbačima, a naglasak se, uz izdržljivost i fleksibilnost, stavlja i na jakost. Kombinacija je vježbi na pilates spravama nižeg i višeg intenziteta, a dizajniran isključivo za vježbanje u malim grupama od najviše devet vježbača te primjeren za početnike i napredne vježbače, rekreativce i sportaše, osobe u procesu rehabilitacije, no idealan je i za trudnice koje su do trenutka trudnoće vježbale redovito.

– Primjenom različitih pilates rekvizita povećat će se mišićni tonus, fleksibilnost i jakost. Visoki naglasak je na kontroli pokreta što predstavlja jedan od glavnih principa pilates tehnike. Program je dizajniran kao trening za cijelo tijelo uz dodatan fokus na duboke posturalne mišiće što će rezultirati stabilnijom zdjelicom te jačim centrom tijela i to sve bez opterećenja na vaše zglobove – istaknule su. Jakost je pak jedna od najbitnijih sposobnosti te ono što se, uz povećanje tjelesne kondicije, nalazi u fokusu u "In Shape Performance" programu. Najkvalitetnije i najefektnije, poručuju, razvija se tako da se uz vježbe na pilates spravama koriste rekviziti i elementi, s opterećenjem, iz standardnog funkcionalnog treninga.

– Jakost je prije svega bitno razvijati jer je ona dio naše svakodnevice. Bilo koji pokret podizanja, guranja, povlačenja ili prenošenja tereta postaje teži ako je naša jakost slabije razvijena. Što je osoba snažnija bit će manje podložna pojavi kronične boli i posturalnih problema koji su danas sve učestalija pojava. Performance+ program preporučujemo naprednijim vježbačima i sportašima. Međutim kao svaki In Shape program, i ovaj prilagođavamo prema trenutačnim sposobnostima naših klijenata – dodaju.

Jedan od programa koji će se nuditi u novom zaprešićkom studiju je i "In Shape private / semi-private". Individualan odnosno poluindividualan pilates trening na suvremenim balanced body spravama. Fokus je na zdravstvenom statusu i ciljevima vježbača. Namijenjen je onima koju su odlučni u naumu da poboljšaju svoje zdravstveno stanje, koji žele naučiti pravilno i kontrolirano vježbati i živjeti bez boli, koji znaju koji cilj žele postići vježbanjem te onima koji žele vježbati u privatnom okruženju, kao i onima koji u nedostatku vremena ne stižu na redovne grupne treninge.