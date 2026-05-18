Evo kako izgledaju dejtovi u Zagrebu: Večera i romantika? Zaboravite

Večera uz svijeće, cvijeće i romantične šetnje? Ako je suditi prema raspravi koja se posljednjih dana vodi na Redditu, dejtanje u Zagrebu izgleda puno drugačije. Jedna korisnica koja ne živi u Hrvatskoj pitala je Zagrepčane kako zapravo izgledaju spojevi u metropoli i je li istina da se sve uglavnom svodi na “kave i birtije”, a odgovori su ubrzo postali hit na društvenim mrežama. – Nađemo se. Odvedem ju u prvu birtiju. Ona kavu, ja pelin i pivo x6 – napisao je jedan korisnik. Drugi su bili puno kraći. – Odemo na kavu, malo popričamo i ne vidimo se više nikad u životu – napisao je jedan Zagrepčanin, dok su mu drugi odgovarali kako je upravo opisao većinu njihovih spojeva.

Mnogi su potvrdili kako su kave i šetnje najčešći oblik prvog dejta u Zagrebu. – Ne volim jesti s ljudima koje prvi put vidim. Ako mi se osoba ne svidi, ne želim toliko vremena provesti s njom – objasnila je jedna korisnica, dok su drugi dodali kako su večere ipak “previše ozbiljne” za prvi susret. Nije nedostajalo ni tipičnog zagrebačkog humora. Jedan korisnik kaže da djevojke vodi “u šetnju po Dubravi”, dok je drugi zaključio: " Dejtanje? U Zagrebu? U ovoj ekonomiji!?" Nije nedostajalo ni sarkazma i sprdnje na račun “balkanskog” dejting stila. Jedan korisnik ironično je opisao izlazak kao dolazak “s tek razrađenim njemačkim autom pred narodnjački klub”, mahanje buntom eura i razbacivanje šampanjcem “čije ime ni ne zna izgovoriti”.