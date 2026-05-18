Stanari zagrebačkog kvarta pokrenuli peticiju zbog velikog problema: 'Ne želimo ih se odreći'

Stanari zagrebačkog naselja Podbrežje pokrenuli su peticiju kojom od Grada traže uređenje prvog parka za pse u tom kvartu. Tvrde kako u naselju, koje se posljednjih godina intenzivno širi i dobiva novu infrastrukturu, ne postoji nijedan ograđeni prostor u kojem bi psi mogli slobodno boraviti i igrati se. Umjesto toga, kažu, na brojnim površinama postavljeni su znakovi zabrane za kućne ljubimce pa vlasnici pasa nemaju gdje otići.

– U naselju nemamo prostor za životinje. Potpišite da dobijemo ograđeno područje gdje životinje mogu biti slobodne, klupu i malo hlada. Ne želimo se odreći svojih životinja – stoji u peticiji. Za sada je prikupljeno nekolicina potpisa, no stanari se nadaju da će inicijativa privući više pažnje i potaknuti Grad na reakciju.

Podsjećaju kako su u novijim zagrebačkim kvartovima parkovi za pse postali standard, dok Podbrežje, unatoč velikom broju mladih obitelji i vlasnika kućnih ljubimaca, takav sadržaj još nema. Smatraju da bi ograđeni prostor s osnovnom opremom poput klupa, koševa i hlada bio važan dodatak kvaliteti života u naselju.