evo što im nedostaje

Stanari zagrebačkog kvarta pokrenuli peticiju zbog velikog problema: 'Ne želimo ih se odreći'

Zagreb: Park za pse u Španskom uskoro će biti srušen
Emica Elvedji/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
18.05.2026.
u 19:12

Smatraju da bi ograđeni prostor s osnovnom opremom poput klupa, koševa i hlada bio važan dodatak kvaliteti života u naselju.

Stanari zagrebačkog naselja Podbrežje pokrenuli su peticiju kojom od Grada traže uređenje prvog parka za pse u tom kvartu. Tvrde kako u naselju, koje se posljednjih godina intenzivno širi i dobiva novu infrastrukturu, ne postoji nijedan ograđeni prostor u kojem bi psi mogli slobodno boraviti i igrati se. Umjesto toga, kažu, na brojnim površinama postavljeni su znakovi zabrane za kućne ljubimce pa vlasnici pasa nemaju gdje otići.

– U naselju nemamo prostor za životinje. Potpišite da dobijemo ograđeno područje gdje životinje mogu biti slobodne, klupu i malo hlada. Ne želimo se odreći svojih životinja – stoji u peticiji. Za sada je prikupljeno nekolicina potpisa, no stanari se nadaju da će inicijativa privući više pažnje i potaknuti Grad na reakciju.

Podsjećaju kako su u novijim zagrebačkim kvartovima parkovi za pse postali standard, dok Podbrežje, unatoč velikom broju mladih obitelji i vlasnika kućnih ljubimaca, takav sadržaj još nema. Smatraju da bi ograđeni prostor s osnovnom opremom poput klupa, koševa i hlada bio važan dodatak kvaliteti života u naselju.
Komentara 5

Pogledaj Sve
BU
burza
19:23 18.05.2026.

Treba peticija za parkove gdje bi se igrala djeca

ZJ
Zjako
19:23 18.05.2026.

Kupite par kvadrata i ogradite 🤷🏻 U čemu je problem

ZJ
Zjako
19:24 18.05.2026.

Ili bi vi da općina kupi i ogradi i plati čistače kakice ?

