Teretane vrve novim korisnicima: Čučnjevima i vijačom i do boljeg sna, u trendu je i reformer pilates

Zdravije se hraniti, više vježbati i skinuti koji kilogram, neke su od novogodišnjih odluka koje se mnogima nađu na samom vrhu liste, a među šest najpopularnijih svrstalo ih je i istraživanje američke platforme Statista koje je uključivalo više od 1000 ispitanika u dobi od 18 do 80 godina. Jedan je to od razloga zbog kojih se zagrebačke teretane i fitness-centri u ovo doba godine susreću s povećanim obujmom posla, a novi klijenti, potvrđuju treneri, uglavnom su početnici.

– Većina ljudi si početkom svake nove godine odredi neke ciljeve što se tiče fizičkog izgleda, zdravlja i tjelesnih aktivnosti. To je već postala svojevrsna tradicija, što se vidi i po novim članovima kojih je iz dana u dan sve više. Vježbanje bi svima trebalo biti među top tri prioriteta u životu, a uz to dolaze i zdravlje, bolja fizička spremnost, kvalitetniji san, pa čak i bolji međuljudski odnosi – govore Marin Siničić i Igor Špoljarić, treneri iz lanca fitness-centara Gyms4you, koji s korisnicima već nekoliko godina vježbaju u Kvaternik Plazi na Maksimirskoj. Najviše novih, kažu, dolazi jer žele skinuti koji kilogram, zbog čega često tragaju i za novim metodama, no na koncu se sve svede na nekoliko osnovnih vježbi.

– Stalno nas na društvenim mrežama preplavljuju nove vježbe i metode za skidanje kilograma, i sve to lijepo izgleda, ali nema rezultata. Zato se najčešće svi ubrzo vrate na provjerene vježbe među kojima su ravni potisak, stražnji čučanj, mrtvo dizanje, iskoraci, zgibovi... – ističe Marin. No, prije nego što se krene s treniranjem, dodaje, jedna od najvažnijih stvari je odrediti realne ciljeve, a preporučuje da to bude nekoliko manjih jer će se tako prije do njih doći. Valja pratiti i vlastiti napredak, a i imati na umu da je vježbanje jednako važno i kao, primjerice, održavanje higijene te da ga treba uvrstiti u svoju rutinu.

– Ključno je da se u samom početku ne krene s težim vježbama, već postupno, neko lakše zagrijavanje manjeg intenziteta, primjerice trčanje i hodanje po traci, može se i uzbrdo te po stepenicama, preskakanje vijače i slično – kaže Igor. Jednokratnu članarinu u Gyms4you teretani platit ćete 45 eura mjesečno, odnosno 320 godišnje, a za 30,50 eura mjesečno nude i opciju potpisivanja ugovora na šest mjeseci. Potpišete li ga pak na godinu dana, mjesečno ćete izdvajati 26,50 eura, a studenti uz popust 22,50.

Iako nisu toliko prisutni u teretanama, u fitness-programima, kao što je pilates, trendova je napretek. Sve se više vježbača tako odlučuje okušati u reformer pilatesu, multifunkcionalnoj spravi za vježbanje koju je još početkom prošlog stoljeća osmislio Joseph Pilates, utemeljitelj cjelokupnog pilates koncepta vježbanja. Riječ je, objašnjava Patricia Ćurković Rogić, osnivačica studija Plank, o najpopularnijoj i najraširenijoj pilates spravi koja korisnicima omogućuje da izvode širok spektar pokreta, poboljšavajući fleksibilnost, snagu, ravnotežu i koordinaciju. Prednosti vježbanja na reformeru, dodaje, uključuju smanjenje bolova u leđima, poboljšanje držanja, povećanje mišićne snage i tonusa te bolju cirkulaciju.

– S obzirom na početak sezone, primjećujemo sve veći broj žena koje nas kontaktiraju i dolaze na probne treninge. Reformer pilates je specifičan jer zahtijeva kvalitetnu opremu, individualni pristup i edukaciju trenera, zbog čega su cijene nešto više, no to je investicija u kvalitetu te učinkovite i brze rezultate – kaže Patricia. Probno vježbanje u grupi platit ćete tako 30 eura, a jedan trening stoji pet manje. Privatni trening s instruktorom je 70 eura, a za 20 manje nudi se i online opcija.

– Moj je savjet svim početnicima da budu oprezni pri odabiru jer nisu svi pilates treneri educirani za vođenje reformer treninga. Potrebno je iskustvo i stručno znanje. Kada pronađu pravi studio i trenera, ključ uspjeha je u redovitosti i disciplini – napominje Patricia. Hit među vježbačima posljednjih su godina i SMT online treninzi koje je pokrenula Suzana Štimac, poznata i kao "Suzana moj trener". Svaki počinje zagrijavanjem od deset minuta, a zatim kreću tri serije vježbi za cijelo tijelo. Sastoje se od tri različite vježbe, kao što su čučnjevi, iskoraci, mrtvo dizanje, plank, sklopke te vježbe za ruke s bučicama, koje se ponavljaju po osam ili 16 puta.

– Siječanj je svake godine uglavnom isti što se tiče novih članova. Upišu se, a nakon tri tjedna ih ostane možda dva posto. Jedna od najvažnijih stavki je stvoriti si rutinu u danu jer tijelo to voli, a dobro je odrediti i razdoblje vježbanja, da nije, primjerice, jedan dan ujutro, drugi navečer. Nekada se govorilo da su tri treninga tjedno minimum, ali danas, kada većina živi sjedilačkim načinom života i sve se manje kreće, trebao bi biti barem pet puta – ističe Suzana. Početnici će za mjesec dana SMT treninga izdvojiti 25 eura, a po istoj cijeni u ponudi je i "Booty" verzija, izazov kreiran za žene koje žele oblikovati i učvrstiti gluteuse u samo 30 dana.