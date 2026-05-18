'Ovo mi puno znači kao gay muškarcu': Na Trgu bana Jelačića vijore se zastave duginih boja

Objavio je fotografiju zastave duginih boja kako se vijori na Trgu bana Jelačića i napisao: "Hvala". Kao 30-godišnjem gay muškarcu, kaže, ovo mu iskreno puno znači. "Nismo zaboravljeni i ne prave se da ne postojimo", piše. Zastave su postavljene jer se jučer obilježavao Međunarodni dan borbe protiv homofobije, a u jednom od komentara piše: "Ljudi moji, Mjesec ponosa uskoro je tu! Želim da znate da ste SVI voljeni i samo ću tražiti od vas da također volite sami sebe".

Javio se i 31-godišnjak koji ima transrodnu partnericu kako bi dao glas podrške. "Ideja da smo prihvaćeni do te mjere da ovakve stvari 'nisu potrebne' je potpuna glupost. Ja jednostavno ne razumijem zašto ovo smeta ikome - jer ljudima poput mene znači. Koji ti k smeta? Na zapadu veliku većinu ljudi ili iskreno nije briga (a ne ovo, 'nije me briga, ali ako vidim, ljutit ću se') ili su sretni ako smo i mi sretni. Zašto je takva stvar toliko neprihvatljiva tolikim ljudima čak i ovdje na tobože ultralijevom Redditu?", upitao je.

U jednom od komentara netko piše kako misli da većina gay ljudi forsira ovakve stvari samo da prave žrtvu od sebe. "Možda malo i da budu u centru pažnje, pa da im je lakše jer, eto, cijeli svijet se urotio protiv njih". Dobio je i odgovor: "Ovi koji svu našu patnju nazivaju 'pravljenjem žrtve iz sebe' su najopasniji. Nakon takvih komentara se iskreno osjećam baš najodvratnije. I možeš reći da sad radim žrtvu iz sebe, ali da mi netko tako izbanalizira bullying, homofobiju na društvenim mrežama i na poslu koju dobivam, da mi kaže 'to si sam radiš, voliš biti žrtva jer napokon imaš pažnju', to je tako sj***** u glavi za pomirit. Iskreno ti ne želim da ikad to doživiš i da ti itko ikada umanji bol kao što ti to radiš nama", piše.