Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Davor Božinović o uhićenju ubojice u Drnišu: Policija je radila svoj posao tada, radi ga i danas
FOTO Ovo je okrutni ubojica iz Drniša
Ovako je uhićen Kristijan Aleksić: Okrutni ubojica bježao potpuno gol
Gdje su ga otkrili: 'Imao je vatreno oružje i nož od 20 cm'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Odgovornost mora imati adresu'

Nakon šokantne snimke iz Španskog poslali jasnu poruku: 'Šutnja ima svoju cijenu'

screenshot/facebook
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
18.05.2026.
u 13:00

Video uništavanja koša na školskom igralištu izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su upozorili da se na igralištu svakodnevno okupljaju djeca i mladi.

Nakon što je društvenim mrežama proširena snimka mladića koji skače po košarkaškom obruču i uništava ga na igralištu OŠ Ante Kovačića u Španskom, sada se traži i počinitelj. U Facebook grupi “Špansko za svakoga” objavljena je nova poruka u kojoj navode da ih brojni stanovnici kvarta posljednjih dana pitaju zna li se što se dogodilo nakon incidenta i je li vandal pronađen. – Ono što za sada znamo neslužbeno jest da je škola podnijela prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a u postupku je i nabava zamjenskog koša – napisali su administratori grupe. Dodaju i kako postoji mogućnost da se šteta naplati od osobe koja je uništavala školsku imovinu, odnosno od roditelja ili odgovornih osoba ako se utvrdi da je riječ o maloljetniku.

U objavi su pozvali građane da policiji dojave eventualne informacije o osobi koja je uništavala igralište. – Zato, ako netko ima konkretnu informaciju o tome tko je uništavao školsku i javnu imovinu, neka je proslijedi policiji. Odgovornost mora imati adresu, ali i šutnja ima svoju cijenu – poručili su.  Podsjetimo, stanovnici Španskog već mjesecima upozoravaju na devastaciju igrališta koje je uređeno prije svega nekoliko godina. Prema ranijim objavama, prvo su se pojavili grafiti po tablama, zatim je tijekom zime uništen jedan obruč, a sada je dodatno oštećen i drugi koš. Video uništavanja izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su upozorili da se na igralištu svakodnevno okupljaju djeca i mladi. Dio građana smatra da bi se problem mogao riješiti postavljanjem kamera, dok drugi upozoravaju kako je riječ o širem problemu odnosa prema javnoj imovini.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!