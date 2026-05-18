Nakon šokantne snimke iz Španskog poslali jasnu poruku: 'Šutnja ima svoju cijenu'

Nakon što je društvenim mrežama proširena snimka mladića koji skače po košarkaškom obruču i uništava ga na igralištu OŠ Ante Kovačića u Španskom, sada se traži i počinitelj. U Facebook grupi “Špansko za svakoga” objavljena je nova poruka u kojoj navode da ih brojni stanovnici kvarta posljednjih dana pitaju zna li se što se dogodilo nakon incidenta i je li vandal pronađen. – Ono što za sada znamo neslužbeno jest da je škola podnijela prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a u postupku je i nabava zamjenskog koša – napisali su administratori grupe. Dodaju i kako postoji mogućnost da se šteta naplati od osobe koja je uništavala školsku imovinu, odnosno od roditelja ili odgovornih osoba ako se utvrdi da je riječ o maloljetniku.

U objavi su pozvali građane da policiji dojave eventualne informacije o osobi koja je uništavala igralište. – Zato, ako netko ima konkretnu informaciju o tome tko je uništavao školsku i javnu imovinu, neka je proslijedi policiji. Odgovornost mora imati adresu, ali i šutnja ima svoju cijenu – poručili su. Podsjetimo, stanovnici Španskog već mjesecima upozoravaju na devastaciju igrališta koje je uređeno prije svega nekoliko godina. Prema ranijim objavama, prvo su se pojavili grafiti po tablama, zatim je tijekom zime uništen jedan obruč, a sada je dodatno oštećen i drugi koš. Video uništavanja izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su upozorili da se na igralištu svakodnevno okupljaju djeca i mladi. Dio građana smatra da bi se problem mogao riješiti postavljanjem kamera, dok drugi upozoravaju kako je riječ o širem problemu odnosa prema javnoj imovini.