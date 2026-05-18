Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TREĆU GODINU ZAREDOM

FOTO Oko 400 studenata na Jarunu obilježilo Dan tjelesne i zdravstvene kulture

Foto: Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu
1/14
VL
Autor
Večernji.hr
18.05.2026.
u 15:15

Program je započeo zajedničkim okupljanjem i zagrijavanjem, nakon čega su studenti bili raspoređeni prema odabranim aktivnostima poput košarke 3x3, badmintona, pješačke ture, biciklizma, rolanja, škole trčanja za početnike, kružnog treninga s manjim rekvizitima, stolnog tenisa te vježbe istezanja i mobilnosti.

Treću godinu zaredom, Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu organizirala je Dan nastave TZK, koji se održao u petak na Jarunu. Ovim se događajem simbolično obilježava i Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, s ciljem podsjećanja studenata i mladih na važnost redovitog kretanja, razvijanja zdravih životnih navika te jačanja međusobne povezanosti i zajedništva unutar sveučilišne zajednice, napomenuli su organizatori.

Događaj je okupio oko 400 studenata s različitih sastavnica Sveučilišta, koji su imali priliku sudjelovati u nizu sportsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenom prostoru, pod vodstvom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. A iako je dio programa pred kraj obilježio iznenadni pljusak, veći dio aktivnosti održan je u ugodnim vremenskim uvjetima i pozitivnom ozračju.

U programu su sudjelovali studenti i nastavnici s desetak sastavnica Sveučilišta, među kojima su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Arhitektonski fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Program je započeo zajedničkim okupljanjem i zagrijavanjem, nakon čega su studenti bili raspoređeni prema odabranim aktivnostima poput košarke 3x3, badmintona, pješačke ture, biciklizma, rolanja, škole trčanja za početnike, kružnog treninga s manjim rekvizitima, stolnog tenisa te vježbe istezanja i mobilnosti.

"Velik odaziv studenata, dobra energija i aktivno sudjelovanje još su jednom pokazali važnost nastave tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju, ne samo kao obveznog nastavnog sadržaja, nego i kao prostora za očuvanje zdravlja, druženje, rekreaciju i razvoj pozitivnog odnosa prema tjelesnoj aktivnosti", kazali su organizatori.
Ključne riječi
Jarun Zagreb tjelesni Dan nastave TZK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Koncert Joleta na Radićevim danima
Tri dana bez sna

Na Radićeve dane stižu Šušnjara i Indira, a studenti jedva čekaju povratak omiljenog benda sa Save: 'Sviramo na svom terenu'

Program počinje u četvrtak DJ nastupom MINDMVE-a, nakon kojeg pozornicu preuzima Friends & Family band. U petak slijedi nastup DJ KOLE, potom se vraća DJ MINDMVE, a večer će kulminirati koncertom studentskog benda Šesti paviljon i nastupom Andree Šušnjare do jedan sat iza ponoći. Subota je rezervirana za Indiru Forzu i završni party uz DJ Sairaxa.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!