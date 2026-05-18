FOTO Oko 400 studenata na Jarunu obilježilo Dan tjelesne i zdravstvene kulture

Treću godinu zaredom, Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu organizirala je Dan nastave TZK, koji se održao u petak na Jarunu. Ovim se događajem simbolično obilježava i Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, s ciljem podsjećanja studenata i mladih na važnost redovitog kretanja, razvijanja zdravih životnih navika te jačanja međusobne povezanosti i zajedništva unutar sveučilišne zajednice, napomenuli su organizatori.

Događaj je okupio oko 400 studenata s različitih sastavnica Sveučilišta, koji su imali priliku sudjelovati u nizu sportsko-rekreativnih aktivnosti na otvorenom prostoru, pod vodstvom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. A iako je dio programa pred kraj obilježio iznenadni pljusak, veći dio aktivnosti održan je u ugodnim vremenskim uvjetima i pozitivnom ozračju.

U programu su sudjelovali studenti i nastavnici s desetak sastavnica Sveučilišta, među kojima su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Filozofski fakultet, Ekonomski fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Arhitektonski fakultet, Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

Program je započeo zajedničkim okupljanjem i zagrijavanjem, nakon čega su studenti bili raspoređeni prema odabranim aktivnostima poput košarke 3x3, badmintona, pješačke ture, biciklizma, rolanja, škole trčanja za početnike, kružnog treninga s manjim rekvizitima, stolnog tenisa te vježbe istezanja i mobilnosti.

"Velik odaziv studenata, dobra energija i aktivno sudjelovanje još su jednom pokazali važnost nastave tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju, ne samo kao obveznog nastavnog sadržaja, nego i kao prostora za očuvanje zdravlja, druženje, rekreaciju i razvoj pozitivnog odnosa prema tjelesnoj aktivnosti", kazali su organizatori.