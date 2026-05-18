Na dva kotača nema improvizacije! Ovo su pravila čije kršenje bicikliste može 'udariti po džepu'

Vožnja na dva kotača, osim benefita za zdravlje, donosi i određenu slobodu i brže probijanje kroz gradske gužve. No, uz prednosti koje donosi, bicikl se ne bi trebao vozi "kako nam dođe", upravljanje njime zahtjeva dosljedno poštivanje prometnih pravila. Dovoljan je trenutak nepažnje, prolazak preko zebre bez zaustavljanja, vožnja bez svjetala ili korištenje mobitela, da se ugrozi sigurnost svih u prometu, ali i zaradi pozamašna kazna. Upravo zato, prije nego što sjednete na bicikl i krenete prema poslu, školi ili, pak, u vožnju omiljenom biciklističkom rutom, vrijedi se prisjetiti pravila i bontona koji vožnju čine sigurnijom i ugodnijom za sve.

Biciklisti su dužni kretati se biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a ako one ne postoje, onda što bliže desnom rubu kolnika. Ako na lokaciji nema biciklističke staze, biciklisti preko obilježenog pješačkog prijelaza mogu prijeći isključivo tako da se zaustave, siđu s bicikla te ga guraju uz sebe, prelazeći cestu zapravo kao pješaci. U slučaju kada postoji biciklistička staza, kolnik se, pak, može prijeći na biciklu, ali samo na obilježenom biciklističkom prijelazu.

Zakon, među ostalim, kaže i da je svaki biciklist dužan imati odgovarajuće osvjetljenje. Na biciklu od prvog sumraka do potpunog svanuća, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. U slučaju smanjenje vidljivosti biciklist je dužan nositi i reflektirajući prsluk ili reflektirajuću oznaku na nogavici.

Nužno je paziti i na ograničenja brzine te održavati razmak od drugih prometala, a kao i u automobilu, mobitel je neprijatelj i na biciklu. Njegovo korištenje narušava usredotočenost vozača na cestu i okolinu, što je ključno za sigurnost u prometu, a ako baš morate upotrijebiti mobitel, zaustavite se na pogodnom mjestu i tek tada posegnite za uređajem. Pedalirate li u društvu, imajte na umu da zakon nalaže kretanje u koloni, a paralelna vožnja, jedan pored drugoga, dopuštena je samo ako je biciklistička staza, ili traka, dovoljno široka.

Posebno je važno pridržavati se pravila kada su među vozačima i djeca. Svi mlađi od 14 godina ne bi smjeli pedalirati bez nadzora odrasle osobe, a klinci do osam godina mogu se prevoziti na biciklu samo u odgovarajućoj dječjoj sjedalici koja je pravilno pričvršćena i osigurana.

Za nepropisno kretanje biciklom, primjerice vožnju po pogrešnoj strani ceste ili ignoriranje prometnih trakova, globa je 60 eura, kao i za pedaliranje bez svjetala noću ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena. Vožnja bez ruku kažnjava se s 30 eura, a toliko se plaća i ako se tijekom pedaliranja koriste slušalice ili ako mlađi od 16 godina nemaju kacigu.

Biciklistička pravila važno je poštovati, a ususret Večernjakovoj biciklijadi, koja se održava 13. lipnja, valja se prisjetiti i bontona za vožnju na dva kotača. Kolona pod motom "Jedan dan, jedna ruta, ista vibra" starta sa zagrebačkog Tuđmanova trga u 10 sati, a ruta duga 20 kilometara vodi na samoborski Sportsko-rekreacijski centar Vugrinščak.

Svi koji će pedalirati s nama, mogu se prijaviti već danas na web-stranici biciklijada.hr, a trebaju znati da sigurnost na biciklu podrazumijeva i razvijenu prometnu kulturu. Biciklisti nemaju žmigavce, ali zato koriste ruke. Tako, primjerice, ovisno o smjeru u kojem žele skrenuti, trebaju ispružiti lijevu ili desnu ruku. Kada pak požele usporiti ili stati, spuštaju lijevu ruku prema dolje s otvorenim dlanom ili stisnutom šakom.

Tijekom vožnje u grupi često se koristi dodatna gestikulacija pa vođa kolone podizanjem ruke upozorava na usporavanje, a pokazivanjem prema tlu udesno ili ulijevo na prepreku poput rupe ili kamena. Pogled preko ramena u kombinaciji s pokazivanjem rukom često prethodi promjeni traka ili uključivanju u promet. Ponekad se podignuta ruka koristi i kao znak zahvalnosti vozačima koji su dali prednost, a kao osnovno zvučno upozorenje za pješake i druge bicikliste tu je zvonce. Njegova uporaba preporučuje se osobito na biciklističko-pješačkim stazama ili u situacijama kada treba najaviti prolazak.