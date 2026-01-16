Naši Portali
KAŠNJENJA SU NEIZBJEŽNA

FOTO Zagrepčani zapeli u koloni na Mostu slobode, evo što se događa

gužve
Foto: Čitatelj
1/5
Autori: Dario Topić, Maša Ilotić Šuvalić
16.01.2026.
u 08:11

Kako je pisao Večernji list snijeg i led posljednjih dana dodatno su oštetili ionako loš kolnik na jednom od najopterećenijih mostova u Zagrebu pa je gradska vlast najavila hitnu sanaciju Avenije Većeslava Holjevca od raskrižja s Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana do raskrižja sa Slavonskom avenijom.

Zbog radova, na Mostu slobode u Zagrebu stvorile su se gužve prem centru grada. Počela je hitna sanacija na dionici od Slavonske avenije do Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Saniraju se udarne rupe nastale zbog zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do nedjelje do 4 sata, poručili su iz Grada. Iako je petak u Zagrebu obično protočan, čini se da brojni Zagrepčani nisu znali za ovu informaciju. Gužve su se počele stvarati već na križnju Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca prema centru grada. Brojni su stoga jutros morali stajati u koloni kako bi došli do svojih odredišta. 

Kako je pisao Večernji list snijeg i led posljednjih dana dodatno su oštetili ionako loš kolnik na jednom od najopterećenijih mostova u Zagrebu pa je gradska vlast najavila hitnu sanaciju Avenije Većeslava Holjevca od raskrižja s Ulicom Damira Tomljanovića Gavrana do raskrižja sa Slavonskom avenijom. Riječ je ponajviše od Mostu slobode na kojem je na mjestima u potpunosti uništen i oštećen gornji sloj asfalta.  "Sanirat će se udarna oštećenja nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta" ističu u priopćenju iz Grada te najavljuju kako će radovi trajati do subote u 4 ujutro. 

"Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak) dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano" stoji u obavijesti o privremenoj regulaciji prometa koja će zasigurno izazvati velike gužve i zastoje jer i u punom profilu most je bio zakrčen pa bi se u vršnim satima kolona protezala od Avenije Dubrovnik do Ulice grada Vukovara. Iako, službeno nije najavljeno, očekivati je da će doći i do znatnih poremećaja u voznom redu 14 ZET-ovih autobusnih linija koje s Glavnog kolodvora voze prema Novom Zagrebu i dalje. Riječ je o linijama 166, 219, 220, 221, 229, 234, 241, 242, 243, 268, 310, 311, 313, 330. Alternativa onima koji idu s južne na sjevernu stranu grada su Jadranski most i Most mladosti. 

avenija većeslava holjevca gužva Zagreb

RA
RafaelZDS
08:31 16.01.2026.

Problem stvara 30 cm snijega što Tomašević nije očistio, grad je i danas totalno neprohodan vjerujte mi!

Avatar Matenate
Matenate
08:28 16.01.2026.

Zagrebčani se pomamili za jeftinim stanovima u centru Zagreba. Moja preporuka nosite kapu sa tri roga i zvezdu petokraku, veliki popust i dodatni bonus kod prodavatelja stanova, bivših članova “centralnog komiteta”

Avatar Matenate
Matenate
08:45 16.01.2026.

Senf izjavio preseri ja sam zadovoljan kako je sneg očišćen , i to je to nema više pitanja propitivanja, to je dno ljigavosti dnonovinarstva.

