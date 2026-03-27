Vjetar rušio stabla, prekidao promet... Utvrđuje se šteta u Međimurskoj županiji

Olujno nevrijeme koje je jučer u poslijepodnevnim i večernjim satima zahvatilo Međimursku županiju i druge dijelove Hrvatske uzrokovalo je niz intervencija hitnih službi te materijalnu štetu, čiji se razmjeri još utvrđuju. Snažan olujni vjetar praćen kišom na području Međimurske županije rušio je stabla, oštećivao infrastrukturu i privremeno prekidao promet i opskrbu električnom energijom, dok su vatrogasci tijekom cijelog dana i noći imali pune ruke posla zbog niza intervencija vezanih za uklanjanje srušenih stabala s prometnica i drugih površina.

Jučer oko 16.10 sati na lokalnoj cesti između Macinca i Trnovca. Uslijed snažnog vjetra došlo je do rušenja stabla na kolnik, pri čemu je oštećen i optički kabel na način da je došlo do rastezanja kabela i pucanja betonskog temelja na koji je postavljen drveni stup. Na mjesto događaja izašli su pripadnici DVD-a Macinec koji su uklonili srušeno stablo, dok su djelatnici telekomunikacijske tvrtke sanirali oštećenje.

Nevrijeme nije poštedjelo ni Mursko Središće, gdje je oko 17:50 sati na dječjem igralištu u Istarskom naselju došlo do pada stabla na električni vod. Djelatnici HEP-a isključili su dovod električne energije, zbog čega je jedna zgrada privremeno ostala bez struje, dok su vatrogasci iz DVD-a Mursko Središće uklonili stablo.



Jučer, 26. ožujka evidentirane su i dvije prometne nesreće u kojima su vozači osobnih automobila naletjeli na srušena stabla. Prva nesreća dogodila se u Belici, gdje je oko 18:50 sati vozač osobnog automobila naletio na stablo koje se uslijed vjetra prelomilo i palo na cestu. Promet je bio zatvoren do 19:40 sati, a stablo su uklonili vatrogasci DVD-a Belica. Druga nesreća dogodila se oko 19 sati na lokalnoj cesti između Oporovca i Donjeg Mihaljevca, gdje je vozač naletio na stablo srušeno preko kolnika. Promet je bio u prekidu do 20:50 sati, a intervenciju uklanjanja stabla obavili su vatrogasci DVD-a Donji Mihaljevec.



U večernjim satima nevrijeme je prouzročilo dodatne probleme u Pušćinama, gdje je oko 21 sat došlo do pada stabla na samonosivi električni kabel, koji se pokidao u dužini od oko 250 metara te je pritom pao na više parkiranih vozila. U događaju je oštećeno i krovište obližnje napuštene kuće. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Pušćine i DVD-a Nedelišće te djelatnici nadležne elektroprivrede, koji su pristupili sanaciji štete. Kasno navečer, oko 23:30 sati, u Goričanu došlo je do pada električnog kabela sa stupa uslijed olujnog vjetra. Djelatnici nadležne elektroprivrede sanirali su oštećenje.

Posljedice nevremena osjetile su se i u željezničkom prometu. U ranim jutarnjim satima 27. ožujka, oko 1:20 sati, kod Pušćina putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb - Čakovec naletio je na stablo koje je palo preko pruge. Nakon događaja vlak je nastavio vožnju do kolodvora u Čakovcu, gdje je obavljen očevid, dok su djelatnici Hrvatskih željeznica uklonili stablo s pruge.



Prema najavama meteorologa, nestabilno vrijeme nastavit će se i tijekom dana (27. ožujka), uz mogućnost kiše, susnježice i jakog olujnog vjetra. Građanima se savjetuje dodatni oprez, osobito u prometu i pri boravku na otvorenom, zbog mogućnosti novih srušenih stabala i oštećenja infrastrukture. Ujedno, sudionicima u cestovnom prometu savjetujemo da, ako je moguće, odgode putovanja dok se vremenska situacija ne smiri.