ČESTE SANACIJE

Kraj čestim poplavljivanjima? Rješenje za podvožnjak u Škorpikovoj je kolektor Dubravica V.

Zagreb: Sanacija podvožnjaka nakon obilnih kiša
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
08.10.2025.
u 13:12

Projekt koji će spriječiti poplave uključuje gradnju precrpne stanice, a čeka sređivanje imovinsko-pravnih odnosa

Prizori automobila koji se okreću pred nabujalom vodom ili vozača koji riskiraju prolazak poplavljenim podvožnjakom u Škorpikovoj nisu neuobičajeni, osobito za stanovnike zapadnog dijela metropole koji tim putem svakodnevno prolaze. Već i nakon malo jače kiše podvožnjak se pretvara u "jezero", a taj problem redovito izaziva negodovanje Zagrepčana. Svaki put kad metropolu pogode obilnije padaline, promet se zaustavlja, vozači traže obilazne pravce, a komunalne službe izlaze na teren kako bi ispumpale vodu i raščistile cestu.

Iako je podvožnjak više puta bio predmet sanacija i manjih zahvata, sustavno rješenje još nije provedeno, a uzrok, kažu u Holdingu, leži u sustavu odvodnje. – Uslijed većih oborina, u podvožnjaku Škorpikova dolazi do sporijeg otjecanja i nakupljanja vode zbog nedostatnih kapaciteta postojećeg, mješovitog sustava javne odvodnje. Zbog toga je u tom dijelu grada u tijeku etapna gradnja novog, međusobno povezanog sustava za oborinsku odvodnju – poručuju iz tvrtke. Dodaju kako su dosad završeni radovi na dva nova kolektora, Dubravica I. i Dubravica III., koji su bili preduvjet za sljedeće faze radova, a one uključuju i gradnju rješenja za odvodnju na lokaciji podvožnjaka.

– Trajno rješenje za sprječavanje plavljenja podvožnjaka je gradnja precrpne stanice i kolektora Dubravica V. U raspisivanje javne nabave za gradnju novog kolektora, za što već postoji spreman projekt i građevinska dozvola, krenut će se odmah po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. A dosad je u novi sustav oborinske odvodnje Vodoopskrba i odvodnja (ViO) uložila više od pet milijuna eura – ističu. Dok se, dakle, ne finalizira planirana mreža kolektora i ne izgradi precrpna stanica, podvožnjak u Škorpikovoj ostat će osjetljivo mjesto. Svaka jača kiša značit će isti scenarij, nakupljanje vode brže nego što je sustav može progutati i privremeno zatvaranje jedne od važnijih prometnih točaka zapadnog Zagreba.
