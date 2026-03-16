FOTO Ruši se popularna 'Paloma' u Lučkom, znamo što se planira na njenom mjestu

Krajem prošlog tjedna počelo je rušenje stare građevine u Lučkom, popularnog "Starog mlina" ili "Palome", javljaju iz Možemo. Nekima, kažu, ova građevina budi nostalgiju, a većini olakšanje jer je desetljećima zanemarivana predstavljala opasnost za građane i to posebno nakon olujnog nevremena u srpnju 2023 kada se urušio dio sjevernog zida.

"Prema navodima izvođača rušenje i čišćenje površine bi trebalo biti gotovo za nekoliko dana. Nakon toga na prijedlog predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lučko Marka Vranića iz 2025. slijedi planiranje, a onda i uređenje ove čestice u gradskom vlasništvu u zelenu površinu, s klupama za odmor i nekoliko drveća kako bi time uljepšali ovaj dio Lučkog uz glavnu prometnicu te ga spojili s budućom zgradom Stare pošte", objasnili su.