Zagrepčanin za vožnju od 4 kilometra platio 250 €: Ovaj detalj u taksiju otkriva hoće li vas prevariti

Za četiri kilometra vožnje 250 eura. Opet se iznenadio Zagrepčanin koji se taksijem vozio u metropoli, a još lani donesen je pravilnik koji direktno pomaže da prevare izbjegnu svi oni koji imaju oči. Idemo, stoga, ponoviti što je propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe jer samo njegovo ime, kao i kod svih propisa, više tjera na to da ga se ne čita, nego barem prolista.



U svakom slučaju, on propisuje da cjenik u taksi vozilu mora biti na poleđini vozačkog, ali i suvozačkog sjedala, taksimetar na vidljivom mjestu, a svaki vozač mora imati i svojevrsnu taksi osobnu iskaznicu. Ali krenimo mi od starta, s taksistima.



– Ako vozilo ima ugrađen taksimetar, isti mora biti odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na mjestu u vozilu koje je korisniku vidljivo, a cjenik autotaksi usluga mora biti jasno vidljiv, napisan slovima čija visina ne smije biti manja od 10 milimetara te postavljen na poleđini sjedala vozača i suvozača ili na vanjskim bočnim površinama vozila, osim na bočnim staklenim površinama vozača i suvozača – propisuje se u izmjenama spomenutog Pravilnika gdje cijene moraju biti istaknute te na koji način korisnici usluge mogu pratiti rast svog računa tijekom vožnje. Neka vas ne zbunjuje ovo "ako vozilo ima taksimetar" jer vozači koji funkcioniraju putem aplikacija kao što je, primjerice, Uber, nemaju fizičke taksimetre u vozilima budući da cijenu vožnje korisnik dobije unaprijed. Ono što je Ministarstvo prometa također, po novom, propisalo jest i tzv. kartica autotaksi vozača. Ona, s karticom za vozilo, činiti jedinstven dokument, kaže novi Pravilnik.



– Kartica autotaksi vozača za vrijeme vožnje mora biti istaknuta u vozilu tako da je cijela prednja strana kartice vidljiva putniku. Kartica za vozilo stavlja se u donji desni kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila tako da je cjelokupna prednja strana kartice vidljiva s vanjske strane vozila – piše u novom Pravilniku, a ono što je najvažnije za putnike jest činjenica da će kartica autotaksi vozača sadržavati njegovo ime i prezime, ali i fotografiju. I kartica za vozača, kao i za vozilo, vrijedit će pet godina, a da bi se one dobile, provjeravat će se niz kriterija. Jedan od njih je neosuđivanost za određena kaznena djela, a preko QR koda koji će se, uz ime i fotografiju vozača, na kartici nalaziti, u svakom će se trenutku moći provjeriti ispunjava li vozač sve propisane uvjete za vožnju taksija. Strani državljani morat će u propisanom roku vozačke dozvole izdane u svojoj zemlji zamijeniti hrvatskim ili će im se ukinuti kartica vozača, ali i vozila.



Bavit će se nekad kasnije detaljnije i potpuno automatiziranim vozilima u funkciji javnog prijevoza jer takva još nisu stigla na naše ceste, ali Pravilnikom je propisano kako moraju izgledati kad se pojave. Prije svega, takvi automobili moraju biti označeni natpisom "Potpuno automatizirano vozilo".



– I to na prednjoj, stražnjoj i bočnim stranama vozila. Vozilo mora imati aktivni pokaznik koji prikazuje broj svjedodžbe operatora intervencije na daljinu tijekom obavljanja zadaća u vozilu – kaže novi Pravilnik, koji propisuje i da se testiranje sigurnosti takvih vozila mora provoditi u realnim uvjetima prije puštanja u promet. Za sama testiranja bit će zaduženo povjerenstvo sastavljeno od predstavnika različitih ministarstava te upravitelja cesta, troškove će snositi proizvođač ili vlasnik vozila, a ona uključuju provjeru aplikacija za naručivanje i plaćanje, funkcionalnost daljinskog upravljanja, sustav sigurnosti te komunikaciju s hitnim službama.



A jesu li istaknuti cjenici i kartice vozača tu ponajprije zbog putnika i, budući da se oni često žale da su prevareni, hoće li se možda propisati najviša cijena kilometra vožnje, pitali smo još lani Ministarstvo. – Navedenim prijedlogom želi se osigurati da putnik bude informiran o cijeni i načinu izračunavanja cijene autotaksi prijevoza. Nadalje, kako je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano da autotaksi prijevoznik sam određuje cijenu, ne postoji opći propisani cjenik. Stoga je moguće da različiti prijevoznici imaju različite cjenike koje mogu određivati i s obzirom na trenutačnu situaciju ili u odnosu na neke druge elemente, primjerice povećanu potražnju – da na cijenu, barem zasad, ne planiraju utjecati, pojasnili su nam u Ministarstvu prometa.

