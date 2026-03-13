Ovaj zagrebački kvart dobiva novi park na 6800 kvadrata! Ovo je točna lokacija i detalji

Središće dobiva novi park! Prostirat će se na 6800 kvadrata, na parcelama istočno od Muzeja suvremene umjetnosti, a kako opisuju u Gradu, cilj je stvoriti "jedinstveni park koji će biti prepoznatljiv u Zagrebu svojim specifičnostima i estetskom vrijednošću". Katastarske čestice na kojima bi se trebao nalaziti nalaze se nedaleko od MSU-a, uz Aveniju Dubrovnik.

Informacija je objavljena u Aktima gradonačelnika, gdje piše da je Grad Zagreb iskazao interes Holdingovoj podružnici Zrinjevac za uređenjem parka u zoni Urbanističkog plana uređenja Središće, na lokaciji gdje je namjena Z, odnosno zelena površina.

Foto: Katastar.hr

– Na elaborat krajobraznog uređenja – održavanja Podružnice Zrinjevac izrađenog po ovlaštenoj krajobraznoj arhitektici Danijeli Barišić ishođeno je mišljenje nadležnog Odsjeka za javne zelene površine te je potrebno sklopiti ugovor radi obavljanja pripremnih i zemljanih radova – stoji u obrazloženju dokumenta kojim se zaključuje da će Grad i Zrinjevac potpisati ugovor. Vrijednost ugovora je 32.854,34 eura s PDV-om, no u aktima također piše da je riječ o prvoj fazi realizacije, što znači da valja očekivati i nove ugovore za hortikulturalno uređenje, postavljanje klupa i drugih sadržaja...