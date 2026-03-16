Jeste li isprobali? Zagrepčanin napravio aplikaciju koja u realnom vremenu pokazuje buseve i tramvaje, gdje su bicikli, čak i menze za studente

Kao, kako kaže, mali hobi projekt u slobodno vrijeme, jedan Zagrepčanin uz pomoć umjetne inteligencije razvio je aplikaciju Kreni.app, koja na jednom mjestu prikazuje podatke o javnom prijevozu i mobilnosti u Zagrebu. Aplikacija uključuje ZET-ove autobuse i tramvaje uživo, vlakove, parkinge, Bajs stanice u realnom vremenu, biciklističke staze, punionice za električna vozila, studentske menze i još niz drugih informacija, a aplikacija nudi i informacije o stanju u prometu te aktualnim zatvaranjima cesta, napisao je autor u objavi na Redditu.

"Ima još dosta bugova i stvari koje bi bilo korisno dodati, a fokus je bio na tome da aplikacija brzo radi na mobitelu", objasnio je. Dodao je i da je aplikacija napravljena kao statička web-aplikacija s malim backendom koji radi na besplatnom planu.

Primjerice, vozni red ZET-a može se pratiti tako da se na karti jednostavno klikne na stanicu, nakon čega se prikazuje raspored dolazaka i linija koje s nje polaze. Moguće je kliknuti i na grupu stanica ili vozila te potom odabrati što se točno želi pratiti. Uz prikaz na karti, dostupna je i lista. A u gornjem desnom kutu nalazi se padajući izbornik koji omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih vrsta prijevoza. Korisnici Reddita pohvalili su ideju i izvedbu. "Bravo, super osmišljeno. Baš mi je drago vidjeti da netko ulaže vrijeme u nešto korisno", glasi jedan od komentara.