Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASTALO IZ HOBIJA

Jeste li isprobali? Zagrepčanin napravio aplikaciju koja u realnom vremenu pokazuje buseve i tramvaje, gdje su bicikli, čak i menze za studente

Zagreb: Izmjene u tramvajskom prometu u centru grada
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 10:52

"Ima još dosta bugova i stvari koje bi bilo korisno dodati, a fokus je bio na tome da aplikacija brzo radi na mobitelu", objasnio je.

Kao, kako kaže, mali hobi projekt u slobodno vrijeme, jedan Zagrepčanin uz pomoć umjetne inteligencije razvio je aplikaciju Kreni.app, koja na jednom mjestu prikazuje podatke o javnom prijevozu i mobilnosti u Zagrebu. Aplikacija uključuje ZET-ove autobuse i tramvaje uživo, vlakove, parkinge, Bajs stanice u realnom vremenu, biciklističke staze, punionice za električna vozila, studentske menze i još niz drugih informacija, a aplikacija nudi i informacije o stanju u prometu te aktualnim zatvaranjima cesta, napisao je autor u objavi na Redditu. 

"Ima još dosta bugova i stvari koje bi bilo korisno dodati, a fokus je bio na tome da aplikacija brzo radi na mobitelu", objasnio je. Dodao je i da je aplikacija napravljena kao statička web-aplikacija s malim backendom koji radi na besplatnom planu.

Primjerice, vozni red ZET-a može se pratiti tako da se na karti jednostavno klikne na stanicu, nakon čega se prikazuje raspored dolazaka i linija koje s nje polaze. Moguće je kliknuti i na grupu stanica ili vozila te potom odabrati što se točno želi pratiti. Uz prikaz na karti, dostupna je i lista. A u gornjem desnom kutu nalazi se padajući izbornik koji omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih vrsta prijevoza.  Korisnici Reddita pohvalili su ideju i izvedbu. "Bravo, super osmišljeno. Baš mi je drago vidjeti da netko ulaže vrijeme u nešto korisno", glasi jedan od komentara.
Ključne riječi
reddit promet Zagreb aplikacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!