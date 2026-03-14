Razbojnici opljačkali zlatarnicu u Španskom pa uhvaćeni na A3 dok su bježali prema Sloveniji

Nakon višemjesečnog kriminalističkog istraživanja u sklopu kojeg je provedeno više složenih radnji i izvida, zagrebačka policija je jučer u roku dva sata od počinjenog novog kaznenog djela razbojništva, uhitili dvojicu hrvatskih državljanina starosti 44 godine i 47 godina.

Jučer oko 9 sati na području Španskog trojica počinitelja u zlatarnici počinila su kazneno djelo razbojništvo tako da su se osumnjičeni dogovorili da će počiniti kazneno djelo razbojništva kako bi pribavili znatnu imovinsku korist, podijelivši međusobno uloge. Naime, dvojica su počinitelja koristeći skuter bez registarskih oznaka, došla do trgovačkog centra u sklopu kojeg se nalazi zlatarnica, ušla unutra gdje su uz prijetnju pištolja od zaposlenica zatražili da im predaju novac i nakit.

Nakon toga, jedan je od počinitelja sam iz otvorenog sefa otuđio više kutija s nakitom. S otuđenim predmetima su se udaljili prema Jarunu gdje su ostavili skuter i presjeli u osobni automobil u kojem ih je čekao treći počinitelj. Nakon toga su se udaljili prema Novom Zagrebu, gdje je jedan od počinitelja izašao iz vozila, dok su druga dvojica zamijenila osobni automobil i krenuli se udaljavati prema Republici Sloveniji, odnoseći sa sobom i otuđeni nakit.

Pravovremenom reakcijom policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i provedenim izvidima, odmah je utvrđen identitet jednog od osumnjičenih nad kojim su policijski službenici provodili kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela razbojništva počinjenog 8. svibnja 2025. u poslovnici FINA-e na području Gajnica u Zagrebu, ali je bio nedostupan policijskim službenicima zbog bijega u Republiku Srbiju.

Daljnjim sveobuhvatnim postupanjem policijskih službenika, na autocesti A3 u smjeru Republike Slovenije, u osobnom automobilu uočene su osobe za koje je postojala sumnja da su počinili kazneno djelo razbojništva u zlatarnici te su prilikom zaustavljanja, pokušali bježati policiji prema gradu Samoboru, ali su ih policijski službenici sustigli i uhitili. Sumnja se pokazala opravdanom te je potvrđeno da se u vozilu nalaze osumnjičeni za navedeno kazneno djelo te uz njih i otuđeni predmeti, javili su iz PUZ-a.