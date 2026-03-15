Glumio da je vojnik i zaveo Zagrepčanku (80): Ostala bez desetaka tisuća eura

Zbog prijevare počinjene na njenu štetu unazad dvije godine, 80-godišnjakinja je prijavila zagrebačkoj policiji nepoznatog počinitelja. Komunicirajući s njim putem društvene mreže, a potom i preko mobilne aplikacije, doveo ju je u zabludu da je vojnik trećih zemalja te mu je za razne potrebe ukupno uplatila više desetaka tisuća eura, priopćili su iz policije dodajući kako slijedi kriminalističko istraživanje.



Romantična prijevara, upozorvaju, jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist. Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.



Iz policije podsjećaju građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje ne mogu provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža. "Ako vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac. Posumnjate li da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na 192", objasnili su.

