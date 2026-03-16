FUTURE TENSE

Prevencija je ključ dugovječnosti: kako lideri mogu smanjiti posljedice kroničnog stresa

VL
Autor
Promo
16.03.2026.
u 08:14

Dr. sc. Susanna Søberg na konferenciji Future Tense powered by Lürssen objašnjava ulogu metaboličkog zdravlja i termoregulacije u prevenciji burnouta

Burnout postao je svakodnevica modernog rada. Najnovija istraživanja pokazuju da je čak 78 posto zaposlenih u Hrvatskoj iskusilo simptome burnouta, a brojke u drugim zemljama jednako su zabrinjavajuće. Unatoč ubrzanom razvoju umjetne inteligencije, pritisak na produktivnost raste, a mentalno opterećenje još uvijek se nije smanjilo. U tom kontekstu postaje jasno zašto je tema dugovječnosti, zdravog starenja i otpornosti postala dio ozbiljnih poslovnih rasprava.

Na konferenciju Future Tense powered by Lürssen, 22. travnja u Zagreb dolazi dr. sc. Susanna Søberg, danska znanstvenica i jedna od vodećih stručnjakinja za dugovječnost. Søberg godinama istražuje kako biološki mehanizmi, posebno regulacija živčanog sustava i termoregulacija, utječu na našu energiju, otpornost i radnu sposobnost. 

Prevencija je ključ dugovječnosti. Zdravstveni stručnjaci vide samo krajnje ishode poput hipertenzije, inzulinske rezistencije i depresije. To su simptomi dugotrajnog stresa; lideri mogu djelovati suprotno izgradnjom okruženja koja štite san, oporavak i metaboličko zdravlje“, ističe Søberg. 

Njezina poruka posebno odjekuje u poslovnom okruženju u kojem se od lidera često očekuje da budu neprekidno dostupni i učinkoviti. 

Kao autorica Thermalist metode koja se temelji na izlaganju hladno-toplim podražajima, Søberg adresira sve izraženiji izazov suvremenog liderstva: održavanje visoke razine učinkovitosti u okruženjima obilježenima kroničnim stresom i kognitivnim opterećenjem. Søberg objašnjava da dugovječnost u poslovnom kontekstu nije pitanje životnog vijeka, nego održavanje performansa bez burnouta kroz bolje metaboličko i autonomno zdravlje.

Uz dr. sc. Susannu Søberg, na konferenciji će nastupiti i futurolog Rik VeraMikko Hyppönen, globalni stručnjak za kibernetičku sigurnost, a o održivim praksama i transformaciji tradicionalnih industrija govorit će Märtha Rehnberg.

Uz Lürssen, među ostalim partnerima ovogodišnje konferencije su Erste&Steiermärkische Bank, Nestlé, Kaufland, Končar te Visa. 

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled, Udrugom za promociju pametnih industrija te Europskim forumom potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove. 

Više informacija nalazi se na internetskoj stranici Future Tense konferencije.

