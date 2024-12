FOTO Čarobna atmosfera na Gornjem gradu: U staroj jezgri metropole započeo bal, stari i mladi zaplesali su valcer

Atrij Galerije Klovićevi dvori (GKD) postao je prava raskošna plesna dvorana pod otvorenim nebom jer je ondje započeo Bal na Gornjem gradu – jedinstveni događaj koji spaja ples, glazbu i blagdanski duh. Prvi su dan tako svi posjetitelji naučili i usavršili korake te zaplesali valcer uz poznate instruktore Tinu i Alana Walme, dok je atmosferi pridonijela glazbena izvedba Davida Daniela.

Organiziran u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, ovaj bal nastavlja prošlogodišnju tradiciju uspješnog Bala na Mažurancu, ali s novijim programom. U plesnim radionicama, glazbenim nastupima i druženjima uživat će se 17 dana, sve do 31. prosinca, a program je prilagođen svim generacijama, i to u čarobnom povijesnom ambijentu Gornjeg grada. Među plesnim stilovima koje će sudionici imati priliku naučiti nalaze se i tango, disco fox te mnoge druge, a sve to pod veličanstvenim lusterom u atriju GKD-a koji je sa svojim povijesnim šarmom, savršeno je mjesto za ovakav događaj.

Stotinjak okupljenih u samo nekoliko minuta naučio je osnovne korake bečkog valcera. "Engleski valcer je sporiji, bečki je brži. Mi ćemo i bečki malo usporiti kako bi ga što brže i lakše usavršili", poručio je Alan Walme.

Oni koji su na bal stigli sami, na mjestu događaja pronašli su svog plesnog partnera pa su tako nastala i nova poznanstva te prijateljstva. A i instruktori su zaplesali sa okupljenim Zagrepčanima i turistima.

Svi posjetitelji naučili su tako korake, držanje, brojanje, ali i okret pa uz poznate taktove pjesme "Can't help falling in love with you" Elvisa Presleyja zaplesali romantični i elegantni valcer u atriju GKD.