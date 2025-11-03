Evo kakve zabavne i edukativne aktivnosti očekuje zagrebačke klince na Festivalu kamišibaj kazališta

Hrvatski i slovenski kamišibaj umjetnici pripremili su razne zabavne aktivnosti i predstave za sve zagrebačke klince, koji će u njima moći naučiti o kamišibaj umjetnosti, japanskoj tehnici pripovjedanja pripovijedanje kroz ilustracije, kao i o kreativnosti te važnosti razvoja i učenja kroz svakodevne radnje. Suradnja Etnografskog muzeja i Udruge Kozlići donosi 4. Festival kamišibaj kazališta pod nazivom ,,Priče iz(van) okvira", koji će s programom započeti u srijedu te će trajati sve do subote. Osim na Trgu Mažuranića, priredbe i čitav program odvijat će se na još nekoliko lokacija.

Festival će započeti multisenzornom izvedbom kamišibaj predstave ,,Moj medo" u Dječjem vrtiću Vedri dani. Predstava je namjenjena mlađim uzrastima kako bi ih, uz izvedbu koja je praćena glazbom i pokretom te taktilnim i vizualnim dodacima, potaknula na rano čitanje. Etnografski će za kraj festivala ugostiti domaće i slovenske kamišibaj majstore koji će zajedničkim snagama održati međunarodnu reviju kamišibaj pripovjedača, dok će slovenski lutkari Jelena Sitar i Igor Cvetko provesti stručnu edukaciju za sve umjetnike, pedagoge i amatere s predznanjem iz kamišibaj umjetnosti, o tome kako se stvaraju ove predstave od papira.

Na programu se još nalaze i priče o jednom danu u životu svakog djeteta, koja će najmlađima kroz nabrajanje, glumu, pjesmu i ples, pokazati kako je svaki njihov dan prilika za učenje i rast. Osim toga, mališani iz Vinogradske imat će priliku pogledati priču o Šegrtu Hlapiću, dok će svoje originalne i maštovite priče imati priliku predstaviti i mladi budući kamišibaj majstori i studenti dramske pedagogije. Ulaznica za sudjelovanje se može kupiti u muzeju, dok se za više informacija i rezervacije termina za školske grupe može učiniti mailom na edukacija@emz.hr.