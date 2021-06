Evo kako će tramvaji i autobusa voziti na Tijelovo

Na blagdan Tijelova u četvrtak, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red, javljaju u ZET-u.

U petak 4. lipnja, tramvaji će voziti prema subotnjem rasporedu vožnji, a autobusi prema voznom redu za radni dan.

Od ostalih izmjena u prometu, Remetinečkim rotorom prometuje se prema privremenoj regulaciji do 14 sati zbog radova na komunalnoj infrastrukturi. Zbog nastavka radova na Mostu mladosti, u vremenu od 10 do 14 sati, do 1. kolovoza, promet prema Dugavama preusmjerava se na donju razinu kružnim tokom na Aveniju Dubrovnik (Zapruđe). U preostalom vremenu na vijaduktu se zauzima dio kolnika, a prometuje se na preostalom slobodnom dijelu.