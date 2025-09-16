Naši Portali
CF JUBILEE

Edukacije, natjecanja i modna revija: Ovog vikenda sajam mačaka u Family Mallu

Foto: Jurica Galoić
Autor
Hana Ivković Šimičić
16.09.2025.
u 08:00

. Na izložbi će zasjati i prave zvijezde, a među njima Zoki, jedanaestogodišnji crni Maine Coon, trostruki National Winner i dvostruki World Winner, koji je 2024. godine kao veteran osvojio prvo mjesto na svijetu

Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i  uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je dječji kutak.

Tradicionalna ocjenjivanja mačaka održavat će se u jutarnjim satima, dok će istovremeno publika imati priliku pratiti čak devet različitih WCF i Fun Ringova. Na izložbi će zasjati i prave zvijezde, a među njima Zoki, jedanaestogodišnji crni Maine Coon, trostruki National Winner i dvostruki World Winner, koji je 2024. godine kao veteran osvojio prvo mjesto na svijetu. Tu je i legendarni American Curl, desetogodišnji Vulcano, ponosni nositelj titula Supreme Premior, Distinguished Show Merit i Distinguished Senior Winner. Dodatno će se program obogatiti i proglašenjima u kategorijama National Winner‘24, Breed Winner ‘24 i World Winner ‘24, a doznat ćemo i koje su najuspješnije izložbene mačke u 2024. 

Foto: Jurica Galoić

Subotnje poslijepodne donosi poseban mačji spektakl, oko 17 sati publiku očekuje modna revija mačaka u kreacijama splitske modne dizajnerice te uzgajivačice mačaka, Gordane Radić. Ručno rađene modne kreacije pretvorit će pistu u bajku, a mačke će postati prave modne ikone, neposredno prije završnog izbora za Best in Show. Tijekom oba dana posjetitelji će moći razgovarati s uzgajivačima, upoznati različite pasmine i otkriti male tajne života s mačkama. Djeca i roditelji moći će naučiti što znači pravilna briga o kućnim ljubimcima, a na posebno uređenim štandovima očekuju ih vrhunska oprema, igračke i hrana renomiranih brendova. Na štandu Royal Canina posjetitelji će dobiti korisne savjete o zdravoj prehrani.

„Naša izložba nije samo mačje natjecanje u ljepoti, već i prilika da i obitelji provedu nezaboravan vikend, djeca bolje upoznaju mačke te da svi zajedno naučimo nešto novo. Vjerujemo da će posjetitelji otići bogatiji za jedno toplo, emotivno i edukativno iskustvo,“ istaknula je Lidija Gulić u ime organizatora. 

Ova izložba mačaka u zagrebačkom Family mallu 20. i 21. rujna predstavlja spoj natjecateljskog duha, edukacije i fascinantne ljepote mačaka. Više od 100 sudionica različitih pasmina pokazat će svoje kvalitete, a posjetitelji će imati priliku pratiti događanja koja istovremeno informiraju i inspiriraju, potvrđujući koliko su mačke istinski simbol elegancije, nježnosti i karaktera.

Family mall

