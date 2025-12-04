Drugačiji Advent u Zagrebu: 'Fritule po tri eura nisu bile od 1987. godine'

U najvećem studentskom domu u Republici Hrvatskoj, SD“ Stjepan Radić“, sinoć je službeno otvoren Advent na Savi. Manifestaciju zajednički organiziraju Studentski centar u Zagrebu, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Zagrebu, čime je blagdanski duh i ove godine unesen među zagrebačke studente.

Uz bogatu ponudu hrane i pića po pristupačnim, studentskim cijenama, atmosfera je već prve večeri bila iznimno živahna. Fritule se primjerice mogu kupiti za 3,00 €, a pojedini su studenti u šali komentirali kako “Fritule po tri eura nisu bile od 1987. godine” – što dovoljno govori o oduševljenju cijenama i ponudom. Advent na Savi tako postaje mjesto okupljanja, druženja i blagdanskog veselja za studente, ali i sve ostale posjetitelje koji žele doživjeti adventsku čaroliju u nešto drugačijem, mladenačkom ruhu.