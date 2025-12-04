Naši Portali
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
OTVOREN JUČER

Drugačiji Advent u Zagrebu: 'Fritule po tri eura nisu bile od 1987. godine'

VL
Autor
Večernji.hr
04.12.2025.
u 13:00

Advent na Savi tako postaje mjesto okupljanja, druženja i blagdanskog veselja za studente, ali i sve ostale posjetitelje koji žele doživjeti adventsku čaroliju u nešto drugačijem, mladenačkom ruhu.

U najvećem studentskom domu u Republici Hrvatskoj, SD“ Stjepan Radić“, sinoć je službeno otvoren Advent na Savi. Manifestaciju zajednički organiziraju Studentski centar u Zagrebu, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Zagrebu, čime je blagdanski duh i ove godine unesen među zagrebačke studente.

Uz bogatu ponudu hrane i pića po pristupačnim, studentskim cijenama, atmosfera je već prve večeri bila iznimno živahna. Fritule se primjerice mogu kupiti za 3,00 €, a pojedini su studenti u šali komentirali kako “Fritule po tri eura nisu bile od 1987. godine” – što dovoljno govori o oduševljenju cijenama i ponudom. Advent na Savi tako postaje mjesto okupljanja, druženja i blagdanskog veselja za studente, ali i sve ostale posjetitelje koji žele doživjeti adventsku čaroliju u nešto drugačijem, mladenačkom ruhu.
