Drama u Zagrebu: Kći 70-godišnjakinje tvrdi da joj je majka zatočena u kući već 15 dana. Susjed: 'Može izići kad god želi...'

– Moja 70-godišnja majka zatvorena je u kući već 15 dana. U utorak su joj čak isključili i struju. Susjed M.P. parkirao je kamione ispred ulaza u njezino dvorište, toliko precizno da se između njih nitko ne može provući i otada joj ne možemo prići. Potpuno je blokirana. Pije i lijekove, a ni njih joj ne možemo donijeti. Hranu joj povremeno dobaci susjeda, no do nje se drukčije ne može doći – govori nam Tena Oreč, kći 70-godišnje Ivanke Kralj, koja već više od dva tjedna nije izišla iz kuće u Andraševečkoj ulici broj 14, na zagrebačkoj Trešnjevki.

Prema njezinim riječima, Ivanka Kralj u toj kući živi još od 2000. godine, kada se, pojašnjava T. Oreč, njezina majka preselila u prizemlje kuće kako bi bila bliže obitelji koja je ondje stanovala, a o kojoj je skrbila. – Zbog ranijih loših iskustava, ljudi o kojima se majka brinula zamolili su je da ne prijavljuje prebivalište na ovu adresu. I tako je i ostalo dok nisu umrli. Kuhala im je, donosila namirnice, plaćala režije, vodila ih na liječničke preglede... – kaže.

No, dodaje ona, problemi su se počeli javljati nešto kasnije, a posljednja su dva tjedna eskalirali. Kamioni su i dalje parkirani ispred kuće na broju 14, u što smo se uvjerili na terenu, tako da jednim dijelom zauzimaju nogostup, a drugim kolnik, dok susjed tvrdi da se radi o njegovu privatnom posjedu. – Noću svijetli bljeskalicama kroz prozore, šeće po dvorištu... Mama je prestrašena. Zatočena je i ne može izići iz kuće – tvrdi T. Oreč te dodaje da je susjed srušio zidić koji je razdvajao dvorišta i služio kao ograda, a kamere na kući okrenuo tako da više ne snimaju ono što se događa u okolici.

A cijeli sukob zapravo je proizašao iz imovinsko-pravnih odnosa. Naime, nakon smrti ljudi o kojima se 70-godišnjakinja brinula, kuća je, prema oporuci, tvrdi T. Oreč, trebala pripasti njezinoj majci, no postupak nikada nije završen. – U srpnju je mama kroz prozor čula susjeda kako govori o njezinoj kući. Ispostavilo se da su se na nju upisale četiri osobe iz inozemstva koje su je zatim prodale njemu. On sada moju majku pokušava zastrašivanjem istjerati iz doma u kojem živi već 25 godina – tvrdi T. Oreč.

S druge strane, podaci iz katastra pokazuju da je kuća doista upisana na susjeda. – Tu sam nekretninu kupio početkom kolovoza i bila je zapečaćena. Gospođa nikada nije bila prijavljena na ovoj adresi, nego na nekoj drugoj. Oporuku na koju se poziva nije provela. I nitko je ne drži zatvorenom niti zatočenom, kako njezina kći tvrdi. Može izići kad god poželi, ali zna da bi tada priča bila gotova i kuću bih srušio, jer ionako pripada meni – kazuje nam susjed.

Sudski spor traje, a zbog ovog su slučaja nekoliko puta postupali i zagrebački policajci. – Policijski službenici 9. rujna postupali su na temelju dojave 69-godišnjakinje koja je prijavila da je 45-godišnjak parkirao dva teretna vozila koja joj blokiraju ulaz u dvorište kuće. Dolaskom na adresu policijski službenici uočili su dva nepropisno parkirana teretna vozila zagrebačkih registarskih oznaka te su na njihovim prednjim vjetrobranskim staklima ostavili obavijest o počinjenom prekršaju, sukladno članku 78. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (zaustavljanje ili parkiranje vozila na mjestu na kojem bi ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka) – navode iz PUZ-a te dodaju kako su 16. rujna ponovno intervenirali.

– Na istoj adresi postupali smo po dojavi da je ženi isključena struja u kući u kojoj živi. Nakon provedenih izvida i kriminalističkog istraživanja o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo u Zagrebu – stoji u odgovoru PUZ-a.