Desetljeće Plavog ureda: Stvaranje dobrog okruženja za obrtnike i poduzetnike presudno je za razvoj gospodarstva

Udruženje obrtnika grada Zagreba ugostilo je svečanost obilježavanja desete obljetnice djelovanja Plavog ureda. Osnovan u sklopu Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), ured cijelo jedno desetljeće stoji na usluzi zagrebačkim poduzetnicima i obrtnicima te svima koji bi to htjeli postati.

– Plavi ured je mjesto na kojem poduzetnici i obrtnici mogu dobiti sve potrebne informacije kako ne bi morali lutati po raznim institucijama i internetskim stranicama. Imamo individualizirani pristup prema svakom našem korisniku i on dobiva upravo onu informaciju koja mu treba – objasnio je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Ured je tijekom godina organizirao više od 1400 edukacija, a njegove je usluge koristilo više od 24.000 polaznika. Najveći broj korisnika otvorio je upravo obrte. – U Hrvatskoj postoji model paušalnog obrta, koji omogućuje ljudima da se okušaju na tržištu. Većina naših korisnika u svijet poduzetništva ulazi kroz obrtništvo. Imamo dobru suradnju s Udruženjem obrtnika grada Zagreba i Obrtničkom komorom Zagreb. Dijelimo informacije i zajednički radimo na pružanju podrške našim obrtnicima – dodao je Šesnić.

Potpredsjednica zagrebačke Obrtničke komore Antonija Tretinjak istaknula je kako Komora, Udruženje obrtnika i ZICER-ov Plavi ured pružaju važnu podršku poduzetnicima i obrtnicima kada je riječ o stručnim savjetima i edukacijama.

– Kada govorimo o poduzetništvu i obrtništvu, govorimo o hrabrosti i inovativnosti te velikom trudu. Svaki novi poslovni pothvat nosi izazove, ali i prilike. Mi obrtnici to najbolje znamo. Upravo u takvom okruženju važno je imati pouzdane partnere i institucije koje će ponuditi podršku. Svi imamo isti cilj, jačanje poduzetničkog duha, unapređenje poslovnih kompetencija te stvaranje okruženja za rast i razvoj malog poduzetništva i obrtništva. Sigurna sam da ćemo i u godinama koje su pred nama nastaviti uspješno surađivati i stvarati bolje uvjete za sve obrtnike i poduzetnike – poručila je A. Tretinjak.

Ivica Zanetti, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, podsjetio je kako je upravo Udruženje bilo jedan od inicijatora pokretanja Plavog ureda.

– Mi smo davno prepoznali izazove s kojima ćemo se morati suočiti. Dolaze nove generacije i vremena koja od nas traže da se prilagodimo ako želimo opstati. Prvi ceh u Zagrebu osnovan je još u 15. stoljeću u Gradecu, a u stoljećima koja su dolazila utemeljeno ih je čak 18. Neki od tih cehova i danas žive u sklopu Udruženja obrtnika. Nemojmo zaboraviti kako mikro i mali poduzetnici zapošljavaju više od 50 posto svih zaposlenih i generator su razvoja naše zajednice. Brojke koje ste nam danas predstavili stvarno su impozantne i vjerujem da suradnjom možemo napraviti još više kako bismo stvorili još bolju klimu za naše obrtnike – istaknuo je Zanetti.

U sklopu svojih aktivnosti Plavi ured radi na podizanju poduzetničkih kompetencija, potiče razvoj poduzetničke kulture te olakšava pristup financiranju poduzetničkih i inovativnih ideja. – Zaista sam ponosan što je Grad vlasnik poduzeća kao što je ZICER i što je jedan od njegovih odjela upravo Plavi ured. U deset godina rada jako puno poduzetnika i obrtnika koristilo je njegove usluge – kazao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Napomenuo je kako je ponosan i na činjenicu da su znatno povećana sredstva za potpore poduzetništvu i obrtništvu u metropoli.

– Grad ih je učetverostručio u odnosu na 2022. i udvostručio u odnosu na prošlu godinu. Ove godine došli smo do iznosa od sedam milijuna eura. Vjerujem da će to poduzetnici i obrtnici znati cijeniti. Trenutačno su u tijeku prijave na čak četiri natječaja, koji su otvoreni do 18. travnja. Nadam se da ćemo imati što više prijava i podijeliti sav taj novac – zaključio je Tomašević.