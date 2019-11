Dali tri milijuna kuna za autiće koji dnevno voze dva i pol sata

Ma trebate samo znati na nekoliko jezika zaželjeti dobrodošlicu, reći doviđenja, “bonđorno” i tako – prije točno godinu dana vozačima ZET-a, koje je tad zapala ta neizmjerna čast da upravljaju s dvanaest turističkih električnih vozila, objašnjavao je gradonačelnik Milan Bandić, dok se iza njega na autobusu “vrtjela” dobro poznata parola zagrebačkog javnog prijevoza “vožnja bez karte najskuplja je vožnja”. A možda ipak i nije, barem što se tiče tih kupljenih, na oko, golf-autića jer najskuplja bi vožnja ipak mogla biti vožnja – bez putnika.

Loše vrijeme – nema vožnje

Gotovo tri milijuna kuna stajalo je, ponovimo im broj, dvanaest električnih vozila marke Yamaha, a kako je rečeno na predstavljanju onomad na remizi na Ljubljanici, ona su, s polaskom svakih 15 minuta, centrom grada trebala razvoziti turiste. Kako nam, međutim, kažu sindikalisti iz ZET-a, većinu su vremena ipak provela upravo dobro uskladištena na Ljubljanici.

– Stoje ti autići uz autobuse i uglavnom samo zauzimaju mjesto. Ponekad izađu na ulicu, ali voze svega po nekoliko sati i ne polaze svakih 15 minuta, kao što je bilo rečeno da hoće. Logično je da neće prometovati cijeli dan jer toliko ne može trajati baterija, ali moglo bi se organizirati i to, s obzirom na to da ih je dvanaest. Jedni se pune, drugi voze. Ali s obzirom na to da se obično u njima voze samo vozači, jasno je zašto nisu uvijek svi u pogonu – objašnjavaju nam sindikalisti iz ZET-a, čije riječi potvrđuju i podaci sa službenih stranica ZET-a. Linije 300, 350 i 360 one su koje “pokrivaju e-city tour vozila”, s tim da prve dvije voze turiste po Gornjem i Donjem gradu, dok ova posljednja Korejce, Talijane, Amerikance i ostale nam posjetitelje voza ukrug oko Jaruna.

Doduše, “voza” je možda prejaka riječ jer jezero se, u sklopu linije 360, obiđe vikendom i blagdanima, od 16 do 17.30, tri puta. Jest, voze električna vozila sat i pol, dok u gradu ipak odrade malo dužu šihtu. Ona na liniji 350, koja se pričekati mogu na Katarininu trgu te iskoristiti za vožnju Gornjim gradom, prometuju svaki dan od 10 pa sve do 12.45 sati te polaze svakih 15 minuta, dok se s linijom 300 od Bakačeve preko Zrinjevca do Glavnog kolodvora može od 10 do 13.13, svakih pola sata. Dakle, u prosjeku, vozila su na cesti dnevno dva i pol sata. Cijena karte za golf-vozila, kako ih Zagrepčani nazivaju, deset je kuna, odjednom primaju pet putnika jer šest je mjesta, a stati mora i vozač. U slučaju lošeg vremena autići ne izlaze iz garaže iako je na predstavljanju o njima lamentirano kao o posebnom pojačanju za turiste u vrijeme adventa, kad svatko, valjda, sanja da se na otprilike dva Celzijeva stupnja voza u kabrioletu.

Krajnje su tihi

E sad, ono što je nas zanimalo jest koliko je uopće karata za ta električna vozila u godini dana prodano jer željeli smo jednostavno, objektivno, procijeniti koliko se ulog od tri milijuna kuna zaista i isplatio. S obzirom na to da se u polugodišnjem izvješću ZET-a ova “e-city tour vozila” uopće ne spominju, osim u jednoj rečenici u kojoj se kaže da linija 300 pripada “posebnom linijskom prijevozu”, o broju putnika, odnosno broju prodanih karata pitali smo ZET. Do zaključenja broja odgovor, međutim, nismo dobili.

– Zahvaljujući električnom pogonu, riječ je o krajnje tihom i potpuno ekološki prihvatljivom obliku prijevoza – o električnim su vozilima kazali su već ranije iz ZET-a, a sindikalisti nam govore da je možda upravo to glavni razlog što ih se, zapravo, vrlo rijetko može vidjeti na zagrebačkim ulicama. Nije da ih nema, šale se, nego su jednostavno “krajnje tihi”.