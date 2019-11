Petek: Bandić je korisnik i raspolaže stanovima koji ne glase na njega

Zagrebački gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u petak je ponovno upozorio na problem četiri stana gradonačelnika Milana Bandića, dodavši da je to Bandić sam otkrio kada je pokrenuo postupak skidanja blokade s tih stanova.

Petek je na konferenciji za novinare podsjetio da je na prošlom aktualnom satu Gradske skupštine Bandiću postavio pitanje vezano za četiri stana koji se spominju u rješenju Vrhovnog suda u procesu "Agram", u kojem stoji da je Bandić korisnik i da raspolaže stanovima koji ne glase na njega.

Bandić je to nazvao lažima, podsjeća Petek te mu je najavio da će mu se javiti njegov odvjetnički tim. Petek je podsjetio i da je, dok je taj sudski postupak bio u tijeku, gradonačelnik izjavio da će podnijeti ostavku i povući se iz javnog života ako mu nađu bilo što izvan imovinske kartice.

Objasnio je kako je došlo do tih stanova. Rekao je da je Grad svoja zemljišta mijenjao s tvrtkama Geoprojekt, odnosno Zagrebgradnjom i Paron, a radilo se o vrijednosti više stotina milijuna kuna. Na tim novim parcelama te tvrke su izgradile zgrade u kojima su sporni stanovi - na Vrbanima, Krugama i u Gračanima, te jedan koji je glasio na gradonačelnikova brata u Bužanovoj ulici gdje je USKOK tvrdio da su stanovi spojeni te da ih koristi Bandić.

"Ti stanovi nikad nisu glasili na Bandića, no bez obzira na to on je pokrenuo postupak skidanja blokade jer su i oni bili blokirani kao i sva njegova imovina nakon uhićenja i tada javnost saznaje da je gradonačelnik zatražio da se odblokira i ta imovina za koju tvrdi da nije njegova", ustvrdio je Petek.

Po uhićenju Milana Bandića, prije pet godina, bila mu je blokirana sva imovina kao i ta tri stana te četvrti koji je glasio na njegova brata. Petek je rekao da stanove nije kupio Bandić već njegov prijatelj iz djetinjstva Brzica i njegova supruga koji danas žive u Grudama. Oni su, kaže, na razne načine došli u posjed tih stanova, iako nikad nisu mogli dokazati kako su stekli tri i pol milijuna kuna, što je njihova ukupna vrijednost.

Petek kaže da mu je u svemu tome problematično što je gradonačelnik bio uznemiren kad mu je postavio to pitanje, a da je on samo predložio da se ti stanovi doniraju Gradu ili državi. Ističe kako je problem što Grad i dalje surađuje s tim tvrtkama.

Petek je podsjetio da je nekoliko dana nakon te sjednice Gradske skupštine postignut dogovor između vladajućih u Gradu, a to je stranka Milana Bandića i HDZ-a, a ista koalicija je i na državnoj razini.

"S obzirom na dogovor koji je postignut oko raznih projekata i daljnje suradnje, HDZ-u uopće ne smeta imidž aktualnog gradonačelnika i očito će s njim nastaviti surađivati i nositi zajedno s njime taj teret višestrukih optužnica, istraga i cijelog ugleda koji on ima", ocijenio je Petek. Tvrdi kako je jasno da će prvo biti usvojen državni proračun, potom će 49 posto gradskog vlasništva APIS-a preuzeti država, a u međuvremenu će zagrebački GUP 100 posto dobiti suglasnost Ministarstva graditeljstva i onda će biti usvojen i gradski proračun.