Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIJAL 'ŠTO NAMA ZNAČI NAMA'

Dado je cijeli radni vijek aranžirao izloge Name: ‘Zbog njih se i plakalo’

storyeditor/2026-01-29/PXL_280126_145494851.jpg
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL
1/19
Autor
Nikolina Orešković
30.01.2026.
u 10:20

Uoči Valentinova jedne godine u izlog je postavio krevet i dvije lutke, muškarca u odijelu i ženu u čipkastom donjem rublju, a reakcije je snimio

Prije više od pola stoljeća, tada desetogodišnji Dalibor Domazet stajao je pred izlogom robne kuće Nama u Ilici i promatrao kako ljudi s bijelim rukavicama i u bijelim kutama strpljivo i precizno slažu scenografiju iza stakla pa rekao roditeljima: “Ovo ću raditi kad odrastem.” I upravo je tako i bilo. Iako je majčina želja bila da krene očevim stopama i postane elektrotehničar, Dado, kako ga svi zovu, cijeli je svoj radni vijek proveo u Nami kao aranžer izloga, jedan od onih čiji su radovi desetljećima zaustavljali prolaznike u središtu Zagreba.

Nakon završene Škole primijenjene umjetnosti i dizajna bez puno okolišanja došao je ravno u Namu i starijim kolegama rekao da želi raditi isto što i oni. – Odveli su me direktoru i rekli: “Mladi gospon želi biti aranžer.” Ostalo je povijest – prisjeća se Domazet, koji je prije 17 godina otišao u mirovinu. Kada je počinjao raditi, objašnjava, gotovo svako veće poduzeće imalo je vlastiti atelijer i vlastitog aranžera, a taj je posao bio cijenjen i ozbiljno shvaćen.

– To je umjetnost. Treba znati kako koji proizvod prezentirati, svaki komad ima svoja pravila, a ja ih znam sva – ističe. Po kvaliteti rada, dodaje, Namini aranžeri bili su najbolji u Hrvatskoj. Zagrebačka banka svake je godine na Dan štednje raspisivala natječaj za najbolje i najzanimljivije izloge. Komisija je tada išla od izloga do izloga i ocjenjivala ih.

– Iskreno, više i ne znam koliko sam nagrada dobio – govori. Stotine izloga koje je osmislio i realizirao u, kako kaže, “svojoj Nami” nastajalo je u suradnji s kolegama aranžerima, uz puno rada i ambicije da robna kuća zadrži razinu koju su joj nekoć postavili Kastner i Öhler. Dadina je zadaća bila jasna – napraviti izlog koji će privući pogled, izazvati emociju i natjerati prolaznike da zastanu. A u tome je, kaže, nebrojeno puta uspio.

– Zbog mojih su izloga ljudi znali i zaplakati – govori. Prisjeća se posebno jednog primjera iz ratnih 90-ih. – Napravio sam eksploziju, razbijena vrata i prozore, čak se i dimilo. S Radiotelevizije Zagreb nabavio sam uređaj koji proizvodi dim. Bilo je toliko realistično da su dvije žene, izbjeglice iz Slavonije, zaplakale pred izlogom – prepričava Domazet. Ipak, priznaje, osobno mu je bila draža metoda šoka. Tako je uoči Valentinova jedne godine u izlog postavio krevet i dvije lutke, muškarca u odijelu i ženu u čipkastom donjem rublju i halterima.

– Postavio sam i skrivenu kameru kako bih zabilježio reakcije. Bilo je svega, od hvatanja za glavu do oduševljenja i sugestivnih pogleda između mladih parova – prisjeća se. Za Namin list poslije je napravio i fotoreportažu s izrazima lica prolaznika, a cijeli je projekt nazvao “Eksperiment u izlogu”, priča nam pokazujući sačuvane izreske iz lista.

Ideje su mu, kaže, same dolazile, a dodatnu inspiraciju crpio je i s putovanja. Nama je svoje aranžere svake godine slala na nekoliko dana u Njemačku kako bi se inspirirali i doznali što je u trendu. – U Münchenu sam vidio uže s kojeg visi slavina iz koje voda svom snagom curi u umivaonik. To sam poslije rekreirao u Zagrebu – napominje. Osim izloga u Nami u Ilici, Domazet je uređivao i izloge drugih Naminih robnih kuća, ne samo u Zagrebu nego i diljem Hrvatske. A nakon završetka radnog vremena, koje je trajalo do 14 sati, honorarno je radio i za brojne druge tvrtke, i iz potrebe i iz ljubavi.

– Za Tvornicu olovaka Zagreb radio sam 20 godina. Tamo sam znao u jednom poslijepodnevu zaraditi iznos četveromjesečne plaće. Među ostalim, radio sam i za Nevenku Tuđman, kćer Franje Tuđmana, koja je imala trgovine elektroničkom opremom – kaže pa se prisjeća i kako je u ratno vrijeme u Namin izlog broj pet postavio pisma koja su Franji Tuđmanu stizala iz cijele Europe. Bile su to poruke mira i podrške, koje je složio u spiralni oblik, uz natpis “Za slobodu”. Zapažena je bila i instalacija “Pogled u budućnost”, s velikom antenom i starinskim televizorima.

– Tada su u Zagrebu boravili poslovnjaci iz Applea zbog događanja na Velesajmu pa su me pozvali da i za njihov štand napravim nešto slično – govori. Sve što je završavalo u izlozima Domazet i njegov tim izrađivali su u atelijeru koji je gledao prema Radićevoj ulici. A u Naminim prostorima Dado je imao i vlastiti fotolaboratorij. Fotografija mu je, dodaje, oduvijek bila velika ljubav, koja je, nakon odlaska u mirovinu, postala i glavni hobi. Danas ga je teško sresti bez fotoaparata, kojim bilježi zagrebačku svakodnevicu i objavljuje na Facebooku. Uspomene na Namu čuva pažljivo, u mapama, fotoalbumima, na zidovima svoga stana i, naravno, u sjećanju.

FOTO Građani pohrlili u NAMA-u, velike gužve zbog rasprodaje
storyeditor/2026-01-29/PXL_280126_145494851.jpg
1/9
Ključne riječi
Dalibor Domazet Zagreb robna kuća Nama nama

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Zašto Vlado Ranogajec ima ulicu, a Vesna Bosanac ne? Jonjić prozvao i HNS: 'Represivna praksa'

Kao posebno problematično istaknuo je to što se, prema njegovim riječima, isti akteri koji javno osuđuju određene simbole, istodobno njima koriste ili ih toleriraju kada im to politički odgovara. Jedino Hrvatska! poručila je kako je vrijeme za dosljednost u postupanju institucija te najavila nastavak inicijative za referendum o slobodi mišljenja, govora i tiska, uz poruku da gradonačelnik treba pokazati želi li doista biti gradonačelnik svih Zagrepčana.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!