TRI DANA GLAZBE

Metropola u ožujku dobiva još jedan festival! Pogledajte gdje i tko nastupa

29.01.2026.
Događaj donosi trodnevni program koji spaja urbanu glazbu, različite generacije publike i jednu od najposebnijih lokacija u gradu

Zagreb u ožujku 2026. dobiva potpuno novu glazbeno-kulturnu manifestaciju. Zove se 10K Festival, a održat će se od 5. do 7. ožujka 2026. na jedinstvenoj lokaciji Jadran Film u Dubravi. Događaj donosi trodnevni program koji spaja urbanu glazbu, različite generacije publike i jednu od najposebnijih lokacija u gradu, a naziv festivala simbolično se referira na poštanski broj Zagreba – 10 000  te predstavlja novu platformu koja slavi gradski identitet, urbanu kulturu i suvremeni festivalski koncept. 

U četvrtak će tako festival otvoriti mostarski bend Zoster, koji bilježi jednu od najuspješnijih godina u karijeri te niz novih hitova, a sljedećeg dana klupska institucija RNB Confusion proslavit će 23. rođendan, uz posebne goste i iznenađenja, na tematskoj večeri "Bruno Mars Special". Festival u subotu zatvara zagrebački kolektiv Electricity, a nastupit će inozemni DJ-jevi Trikk, Julya Karma, te Mimi i Fy. Ulaznice za sva tri dana prodaju se zasebno ili kroz festivalsku ulaznicu u sustavu Entrio.hr. 

Kako napominju organizatori, odabir Jadran Filma kao lokacije jedan je od ključnih elemenata identiteta 10K Festivala. Riječ je o prostoru snažne povijesne i kulturne vrijednosti, koji festivalu daje autentičnost, vizualnu prepoznatljivost i potpuno drugačiju atmosferu u odnosu na klasične koncertne i festivalske prostore. Organizatori također ističu kako je cilj 10K Festivala dugoročno pozicionirati Jadran Film kao novu zonu urbanih događanja i kreativnih sadržaja, čime se dodatno obogaćuje kulturna ponuda Zagreba, posebno u razdoblju prije početka proljetne i ljetne festivalske sezone.

10K Festival zamišljen je kao događaj koji povezuje glazbu, kreativne industrije i urbanu publiku, s jasnom ambicijom da u narednim godinama preraste u jedan od ključnih proljetnih festivala u Zagrebu. Raznolik programski koncept, snažan fokus na iskustvo publike i jedinstvena lokacija Jadran Filma stvaraju temelje da 10K Festival postane novi urbani landmark Zagreba i nezaobilazna točka gradske kulturne scene.

7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Zašto Vlado Ranogajec ima ulicu, a Vesna Bosanac ne? Jonjić prozvao i HNS: 'Represivna praksa'

Kao posebno problematično istaknuo je to što se, prema njegovim riječima, isti akteri koji javno osuđuju određene simbole, istodobno njima koriste ili ih toleriraju kada im to politički odgovara. Jedino Hrvatska! poručila je kako je vrijeme za dosljednost u postupanju institucija te najavila nastavak inicijative za referendum o slobodi mišljenja, govora i tiska, uz poruku da gradonačelnik treba pokazati želi li doista biti gradonačelnik svih Zagrepčana.

