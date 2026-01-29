Metropola u ožujku dobiva još jedan festival! Pogledajte gdje i tko nastupa

Zagreb u ožujku 2026. dobiva potpuno novu glazbeno-kulturnu manifestaciju. Zove se 10K Festival, a održat će se od 5. do 7. ožujka 2026. na jedinstvenoj lokaciji Jadran Film u Dubravi. Događaj donosi trodnevni program koji spaja urbanu glazbu, različite generacije publike i jednu od najposebnijih lokacija u gradu, a naziv festivala simbolično se referira na poštanski broj Zagreba – 10 000 te predstavlja novu platformu koja slavi gradski identitet, urbanu kulturu i suvremeni festivalski koncept.

U četvrtak će tako festival otvoriti mostarski bend Zoster, koji bilježi jednu od najuspješnijih godina u karijeri te niz novih hitova, a sljedećeg dana klupska institucija RNB Confusion proslavit će 23. rođendan, uz posebne goste i iznenađenja, na tematskoj večeri "Bruno Mars Special". Festival u subotu zatvara zagrebački kolektiv Electricity, a nastupit će inozemni DJ-jevi Trikk, Julya Karma, te Mimi i Fy. Ulaznice za sva tri dana prodaju se zasebno ili kroz festivalsku ulaznicu u sustavu Entrio.hr.

Kako napominju organizatori, odabir Jadran Filma kao lokacije jedan je od ključnih elemenata identiteta 10K Festivala. Riječ je o prostoru snažne povijesne i kulturne vrijednosti, koji festivalu daje autentičnost, vizualnu prepoznatljivost i potpuno drugačiju atmosferu u odnosu na klasične koncertne i festivalske prostore. Organizatori također ističu kako je cilj 10K Festivala dugoročno pozicionirati Jadran Film kao novu zonu urbanih događanja i kreativnih sadržaja, čime se dodatno obogaćuje kulturna ponuda Zagreba, posebno u razdoblju prije početka proljetne i ljetne festivalske sezone.

10K Festival zamišljen je kao događaj koji povezuje glazbu, kreativne industrije i urbanu publiku, s jasnom ambicijom da u narednim godinama preraste u jedan od ključnih proljetnih festivala u Zagrebu. Raznolik programski koncept, snažan fokus na iskustvo publike i jedinstvena lokacija Jadran Filma stvaraju temelje da 10K Festival postane novi urbani landmark Zagreba i nezaobilazna točka gradske kulturne scene.