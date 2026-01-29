Zašto Vlado Ranogajec ima ulicu, a Vesna Bosanac ne? Jonjić prozvao i HNS: 'Represivna praksa'

Na konferenciji za medije održanoj u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, članovi zastupničkog kluba Jedino Hrvatska! govorili su o ključnim točkama dnevnog reda današnje sjednice, kao i o pitanjima koja su otvorili na aktualnom satu, s posebnim naglaskom na demografsku politiku Grada Zagreba, financiranje udruga u kulturi te imenovanje javnih površina. Zastupnik Tomislav Jelić ocijenio je prijedlog naknade za novorođenu djecu, koji dolazi iz redova vladajuće većine Možemo! i SDP-a, sramotnim i nedostatnim, ustvrdivši da ne predstavlja demografsku, nego isključivo socijalnu mjeru kojom se tek ublažavaju posljedice inflacije. Kako je rekao, Grad Zagreb jedini je veći grad u Hrvatskoj koji nema sustavno postavljene demografske mjere, unatoč tome što raspolaže najvećim proračunom u državi.

Jelić je pritom upozorio na negativne demografske trendove u glavnom gradu, navodeći podatke o niskom vitalnom indeksu te o izrazitom nerazmjeru između broja mladih i starijih stanovnika. Upozorio je da se, bez ozbiljnih demografskih mjera, Zagreb dugoročno suočava s ozbiljnim padom broja stanovnika. Istodobno je kritizirao i javni poziv Grada Zagreba za trogodišnje financiranje udruga u kulturi, ocijenivši ga netransparentnim i ideološki isključivim. Prema njegovim riječima, uvjeti natječaja postavljeni su tako da onemogućuju prijavu novim udrugama, kao i onima koje njeguju tradicionalne kulturne vrijednosti, dok su privilegirane organizacije koje se svjetonazorski uklapaju u postojeću gradsku vlast. Na konferenciji je ponovno otvoreno i pitanje imenovanja javne površine imenom dr. Vesne Bosanac. Predstavnici Jedino Hrvatske podsjetili su da je njihov vijećnik u Vijeću gradske četvrti Trešnjevka-Jug predložio da se ime dr. Vesne Bosanac dodijeli ulici koja danas nosi ime Vlade Ranogajca, osobe koja je 1945. godine potpisivala velik broj smrtnih presuda u političkim procesima, uključujući i presude osobama koje su već bile ubijene bez suđenja.

Na današnjoj sjednici Gradske skupštine klub Jedino Hrvatska! pozvao je gradonačelnika da svoj politički autoritet iskoristi ne samo za nametanje ideološki isključivih rješenja, nego i za uklanjanje povijesnih nepravdi te postizanje šire društvene suglasnosti. Kako su naveli, gradonačelnik se, unatoč dvama inzistiranjima dopuštenima Poslovnikom, nije očitovao o Ranogajcu ni o ulici koja nosi njegovo ime. U tom kontekstu govorilo se i o očekivanom dočeku hrvatskih rukometaša te mogućoj uporabi pozdrava „Za dom spremni!“. Predsjednik kluba Tomislav Jonjić upozorio je na, kako je rekao, nedosljedan i farizejski pristup institucija, kako na gradskoj, tako i na nacionalnoj razini. Posebno se osvrnuo na slučajeve u kojima se isti simboli i poruke u pojedinim političkim kontekstima toleriraju ili koriste za politički profit, dok se istodobno građane zbog njih sankcionira.

Jonjić je pritom spomenuo i slučaj u kojem je Hrvatski nogometni savez (HNS) kaznio Dinamo zbog transparenta kojeg su izvjesili Bad Blue Boysi. Dodao je kako se u velikoj većini slučajeva prekršajne prijave podnose automatski, bez pokušaja da se utvrdi je li itko doista bio uvrijeđen, ocijenivši takvu praksu represivnom i usporedivom s postupanjima iz nedemokratskih sustava. Kao posebno problematično istaknuo je to što se, prema njegovim riječima, isti akteri koji javno osuđuju određene simbole, istodobno njima koriste ili ih toleriraju kada im to politički odgovara. Jedino Hrvatska! poručila je kako je vrijeme za dosljednost u postupanju institucija te najavila nastavak inicijative za referendum o slobodi mišljenja, govora i tiska, uz poruku da gradonačelnik treba pokazati želi li doista biti gradonačelnik svih Zagrepčana.