Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADOVI U TIJEKU

Zanima vas kako napreduju polupodzemni spremnici? Ovaj kvart će ih sve dobiti prvi, još prije travnja

Zagreb: Postavljeni polupodzemni spremnici za otpad
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.01.2026.
u 10:31

Tijekom 2024. mapiran je cijeli grad i određeno je 751 lokacija za ugradnju 2.253 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo

Zelene otoke po metropoli postupno bi trebali zamijeniti polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, a prvi mjesni odbor koji je njima postao u potpunosti opremljen bilo je Zapruđe. Sesvete bi, pak, trebale postati prva gradska četvrt u kojoj će biti postavljeni svi planirani spremnici. Pohvalili su se tako na Facebook stranici Možemo Sesvete, uz obavijest da su spremnici trenutačno postavljeni na 19 lokacija po četvrti. 

–  Na 3 lokacije se odvijaju radovi, a do travnja 2026. će se dovršiti svih 35 lokacija – poručili su. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, kad je stanovnike izvijestio o statusu radova po gradu, rekao je da ovakav sustav podzemnih i polupodzemnih spremnika nema niti jedan drugi grad u Europi. – Uspješno se primjenjuje i doprinosi povećanju odvajanja otpada, a ujedno doprinosi urednosti i smanjuje rizik od odlaganja glomaznog otpada – rekao je prošlog ljeta. 

Tijekom 2024. mapiran je cijeli grad i određeno je 751 lokacija za ugradnju 2.253 polupodzemna spremnika za papir, plastiku i staklo. Svaka lokacija ima tri polupodzemna spremnika. Cijena ugradnje iznosi prosječno oko 20.000 eura po lokaciji, a cjelokupni trošak ugradnje od oko 15 milijuna eura bit će financiran iz gradskog proračuna. 

Tek su postavljeni, a već su puni smeća: Ovako izgledaju podzemni spremnici u Žerjavićevoj ulici
Zagreb: Postavljeni polupodzemni spremnici za otpad
1/5

Polupodzemni spremnici su djelomično ukopani ispod razine tla i služe za odlaganje otpada u višestambenim zgradama, a od dosadašnjih spremnika razlikuju se po tome što imaju manje zauzeće javne površine, veći volumen pa u njih stane više otpada, te će njihovo pražnjenje biti brže i tiše nego kod dosadašnjih spremnika.

Namijenjeni su odlaganju plastične i metalne, papirnate, kartonske te ambalaže od stakla, a poklopac im je u boji otpada koji se u njega odlaže. Miješani komunalni otpad i biootpad, odlažu se kao i do sada u za njih predviđene spremnike unutar zgrade, a sve druge vrste otpada na reciklažna dvorišta.

Nakon prijelaznog razdoblja, u višestambenim zgradama kojima su spremnici dodijeljeni više neće biti spremnika za plastičnu i metalnu, papirnu i kartonsku ambalažu od 1.100 litara, a uklonit će se i okolni zeleni otoci. U polupodzemne spremnike ugradit će se sustav za kontrolu korištenja spremnika putem kartice, odnosno aplikacije. Tada će ih moći koristiti ograničeni broj stanara višestambenih zgrada. No, u prvo vrijeme neće biti ograničenja za otvaranje spremnika, a kada dođe do promjene, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost.

Ključne riječi
Sesvete Zagreb Polupodzemni spremnici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Zašto Vlado Ranogajec ima ulicu, a Vesna Bosanac ne? Jonjić prozvao i HNS: 'Represivna praksa'

Kao posebno problematično istaknuo je to što se, prema njegovim riječima, isti akteri koji javno osuđuju određene simbole, istodobno njima koriste ili ih toleriraju kada im to politički odgovara. Jedino Hrvatska! poručila je kako je vrijeme za dosljednost u postupanju institucija te najavila nastavak inicijative za referendum o slobodi mišljenja, govora i tiska, uz poruku da gradonačelnik treba pokazati želi li doista biti gradonačelnik svih Zagrepčana.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!