Grad Zagreb na Facebooku čestitao rukometašima prolaz u polufinale, komentari su urnebesni, preporučujemo!

Hrvatska rukometna reprezentacija, na oduševljenje navijača, ušla je u polufinale Europskog prvenstva. Čestitke Kaubojima pristigle su sa svih strana, a među njima je bio i Grad Zagreb. "Čestitamo hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na fantastičnoj borbi i ulasku u polufinale Europskog prvenstva! Sretno dalje do zlatne medalje!", poručili su u Facebook objavi.

Čestitka je prikupila i stotine komentara stanovnika Zagreba, a među glavnim je pitanjem bilo ono - tko će pjevati na dočeku? Većina ih je spominjala Marka Perkovića Thompsona, koji je i prošle godine rukometašima pjevao na Trgu bana Jelačića. "Znači, Marko Perković na dočeku", "Tko će pjevat na dočeku?", "Hehe - svi znamo kaj to znači ako dođemo do medalje", "Uz pjesmu Ako ne znaš što je bilo", pisali su komentatori.

Jedna je osoba upitala zašto bi baš Marko Perković Thompson bio taj koji će nastupati na dočeku hrvatske reprezentacije - ako se on uopće održi. – Zar nije pjesma rukometaša "morska Vila" od Daleke Obale? A sad "Ako ne znaš sto je bilo" od M.P.T.

Realno ni jedna pjesma nema veze s rukometom kao i nadimak za naše rukometaše "Kauboji". Kaj nemre nitko sklepat neku pjesmu koja bi pratila rukometaše na utakmicama, a da ne izazove bijes jednih il kvazi ponos drugih?", poručio je.

Neki su, odmjereno, Gradu poručili da sam odabere izvođača na dočeku. "Veselimo se dočeku kako god bilo, uz prigodne pjesme!", "Spremajte binu za doček! I naravno pišite pozivnice za pjevače koji će ih pratiti u programu!", kazali su stanovnici Zagreba.

Ta je tema danas bila i na sjednici Gradske skupštine, a komentirao ju je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. – U komunikaciji smo s Hrvatskom rukometnim savezom, kad bude više informacija, reći ćemo – odgovorio je. Na opasku da su zastupnici SDP-a danas rekli da neće biti Thompsona, Tomašević je rekao: – Mi komuniciramo sa Savezom kao Gradska uprava, kad bude detalja, komunicirat ćemo dalje i prema van – kazao je.