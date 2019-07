Da ne bi bilo 'nismo znali': Imate primjedbu na zagrebački GUP? Evo što vam je činiti

Da ne bi poslije bilo “nismo znali”. Hipodrom, “Manhattan”, nacionalni stadion, ali i prenamjene gradskih zona iz zelenih u građevne, iz javnih u poslovne te tako dalje i bliže od danas su u rukama Zagrepčana. Počinje javna rasprava o Generalnom urbanističkom planu (GUP), a da se, nakon što ona 14. kolovoza završi, ne bismo opet čudili što li se to po metropoli događa, donosimo kako pošteno i kvalitetno u njoj sudjelovati.

Izlaganje u Skupštini

Udruge i oporba angažirale su se posljednjih nekoliko dana pa su Zagrepčane pozvale na sudjelovanje, a odlučile su im pomoći i tako što će organizirati svojevrsna čitanja i tumačenja GUP-a za one koji se za to ne smatraju dovoljno kompetentnima. Sutra i prekosutra od 19 do 21 sat, primjerice, u parku na Savici dostupni će biti volonteri koji će pomoći u tumačenju toga strateškog dokumenta, dok će ga sami čelnici gradske uprave javno izložiti 8. kolovoza u 17 sati u prostorijama Skupštine u Ćirilometodskoj 5. Javno izložiti znači da će ga usmeno obrazlagati, dok će sam GUP biti dostupan od sutra do kraja javne rasprave u predvorju Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, gdje će se moći dobiti i obrasci koji će se popunjavati primjedbama.

Ne mora se, međutim, za napomene zapravo ići nikamo, što je korisno znati onima koji možda usred ljeta ipak nisu u Zagrebu. Na internetskoj stranici zagreb.hr također se može pronaći GUP, kao što se otamo može “skinuti” i obrazac s primjedbama. Ono što je možda malo suludo i komplicirano jest da se taj isti obrazac ne može predati internetskim putem, nego samo poslati starom dobrom poštom, ali o tome ćemo malo kasnije. Puno lakši nije ni pronalazak samog dokumenta, koji se nalazi u rubrici “prostorni planovi”, nakon čega se treba kliknuti “strategijsko planiranje” te zatim odabrati “GUP” i još na kraju “izmjene i dopune”. E, sad, kad se to napravi, otvara se generalni plan iz 2017. godine, što ne treba zbunjivati jer upravo je taj potreban za primjedbe. Ovo je ponovna javna rasprava jer nakon pristiglih primjedbi na izmjene otprije dvije godine GUP je Grad ponovno dorađivao, što je ujedno i jedan od razloga zašto Ministarstvo graditeljstva nije dozvolilo da se on donese bez ove ponovne rasprave među građanima.

Crna, plava, crvena

Najlakši način za čitanje GUP-a jest zapravo ništa drugo nego njegovo doslovno čitanje, i to u tekstualnom obliku. Nema toga malo, riječ je o 163 stranice, ali u njima je vrlo lako uočiti što se točno mijenja. Kad se otvori tekstualni dio Generalnog urbanističkog plana, koji se može naći na nešto ranije opisan način, ono što ostaje nepromijenjeno napisano je crnim slovima. Ono što se u GUP pokušava dodati označeno je plavom, dok je ono što se iz plana pokušava izbaciti crvenom bojom.

Naravno, osim tekstualnog dijela, na istoj se lokaciji na internetu mogu pronaći i kartografski prikazi te legende, za one koji su možda više vizualni tipovi ili jednostavno žele “pohvatati” sve eventualne promjene zona. One su na kartama označene i različitim bojama pa se lako može uočiti što se, primjerice, planira izmijeniti na području Hipodroma ili Velesajma, oko čega su se Zagrepčani, podsjetimo, dosad najviše bunili.

Koliko im je zapravo stalo, mogu pokazati, nije zgorega ponoviti još jednom, do 14. kolovoza, do kada primjedbe mogu slati isključivo poštom, i to na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj, Ulica Republike Austrije 18.

