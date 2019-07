Milan Bandić Ustavnom sudu podnio prijedlog ocjene ustavnosti Zakona o prostornom uređenju

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ne odustaje od namjere da u vrlo kratkom roku izmijeni Gradski urbanistički plan kako bi omogućio izgradnju “zagrebačkog Manhattana” na području Velesajma. Ustavnom sudu podnio je stoga prijedlog ocjene ustavnosti Zakona o prostornom uređenju, a budući da je riječ o podnesku ovlaštenog predlagatelja, Ustavni sud trebao bi odlučiti u roku od 30 dana. Bandić tumači kako je zakonskim izmjenama u vrijeme ministrice Anke Mrak-Taritaš država “stavila šapu” na Grad Zagreb i uzurpirala njegove ovlasti s obzirom na to da je riječ o jedinom gradu u unutrašnjosti čiji urbanistički dokumenti prolaze kontrolu Ministarstva graditeljstva.

Iz tog ministarstva međutim uzvraćaju da se Zagreb ne može uspoređivati s drugim gradovima jer ima poseban status grada koji je ujedno i županija. Državni tajnik Željko Uhlir tumači kako sustav gradovima daje slobodne ruke kada je riječ o prostornom planiranju na lokalnoj razini, no ti prostorni planovi, ističe, moraju biti usklađeni s aktima više razine, što kod izmjena GUP-a koje je predložio Bandić nije slučaj.

– Ne treba zaboraviti da je Grad Zagreb ujedno i županija i takve njegove obveze proizlaze upravo iz njegova statusa. Zagreb je jedan jedini takav grad u cijeloj državi zbog čega njegovi uredi izdaju i građevinske dozvole, rade izvlaštenja, na kraju krajeva, ni Bandić zbog toga ne može biti saborski zastupnik, dok drugi gradonačelnici to mogu. Ne može Zagreb jednom biti, a drugi put ne biti županija – kaže Uhlir koji je uvjeren da u zakonskoj odredbi po kojoj je Ministarstvo nadležno odlučivati o usklađenosti prostornih akata nižeg reda s onima višeg reda, u ovom slučaju o usklađenosti zagrebačkog GUP-a s Prostornim planom, ne može biti ničega protuustavnog.

– Zapravo je čudno da se gradonačelnik našega glavnog grada, u kojem je smještena trećina stanovništva i gospodarstva, buni protiv zakonske procedure. Njega zapravo smeta to što je netko upozorio na to da nije poštovao zakon – uvjeren je Uhlir. Iza Ministarstva graditeljstva u ovom pitanju čvrsto stoji i HNS koji je ovih dana organizirao javnu tribinu s koje je upozoreno da Bandićeve izmjene GUP-a ignoriraju niz stručnih analiza po kojima područje Zagrebačkog velesajma nije pogodno za građevinsko-poslovno područje. Komentiraju i kako je sada očito da se Bandiću iz nekih razloga jako žuri progurati novi GUP. Da je tome tako, kažu, svjedoči i činjenica da je najavio ubrzanu javnu raspravu o GUP-u, koja će se provesti od 1. do 15. kolovoza, iako su izmjene Prostornog plana tek poslane na raspravu u gradske četvrti pa bi se opet moglo dogoditi da Ministarstvo u zadnjem trenutku odlučuje o tome je li GUP usklađen s Prostornim planom.